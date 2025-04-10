ضبط منتحل صفة أخصائي علاج طبيعي لمنح شهادات مزيفة للدراسين بمدينة نصر

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط شخص مقيم بمحافظة الشرقية لقيامه بالنصب على المواطنين عبر إدارة كيان تعليمي غير مرخص في دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

ضبط منتحل صفة أخصائى علاج طبيعى لمنح شهادات مزيفة للدراسين بمدينة نصر

وتبين من خلال معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن المتهم كان ينتحل صفة أخصائي علاج طبيعي، ويزعم أنه يقوم بمنح شهادات دراسية في مجالات طبية مختلفة مقابل مبالغ مالية من المواطنين.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم مداهمة الكيان التعليمي وضبط المتهم. وعُثر بحوزته على عدد من الشهادات الدراسية الخالية من البيانات، دروع تكريم منسوبة لجهات طبية وهمية، وعدد من الكارنيهات الطبية منسوبة لإحدى المعاهد الطبية، بالإضافة إلى طلبات التحاق للحصول على شهادات طبية، كتب دراسية طبية مثبت عليها اسم المتهم، 4 إيصالات أمانة، أدوات طبية، 2 أكلاشية باسم الكيان، 2 هاتف محمول، جهاز حاسب آلي "لاب توب"، وطابعة كمبيوتر.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استكمال التحقيقات.

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