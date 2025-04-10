الخميس 10 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري

العملات العربية والاجنبية
العملات العربية والاجنبية - فيتو

أسعار العملات ، شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 10  أبريل 2025،  بالتزامن مع حالة من الترقب بسبب مخاوف من التأثيرات السلبية  لقرارات ترامب بشأن الرسوم الجمركية. 

اقرأ التالي: أسعار العملات العربية والأجنبية بكام ؟

 

<span style=
أسعار العملات

أسعار العملات العربية والأجنبية 

ويتولى البنك المركزي تحديد سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، ويشرف على عمليات الصرف في البنوك التجارية، كما تساهم أسعار الصرف التي يحددها البنك المركزي في استقرار الاقتصاد وضمان التنسيق بين القطاعات المختلفة.  

سعر الدولار 

سعر الشراء 51.61  جنيها. 

سعر البيع 51.75  جنيها. 

سعر الدولار
سعر الدولار

سعر اليورو

سعر الشراء 56.98  جنيها. 

سعر البيع 57.14  جنيها. 

سعر اليورو
سعر اليورو

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الشراء 65.93 جنيها. 

سعر البيع 66.14 جنيها. 

سعر الجنيه ااسترليني
سعر الجنيه الإسترليني

سعر الريال السعودي

سعر الشراء 13.74 جنيها. 

سعر البيع 13.78 جنيها. 

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

سعر الدينار الكويتي 

سعر الشراء 147.81  جنيها. 

سعر البيع 168.32  جنيها. 

سعر الدرهم الإماراتي

سعر الشراء 14.05 جنيها. 

سعر البيع 14.09 جنيها.

سعر الدرهم الاماراتي
سعر الدرهم الاماراتي

 

العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري

العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، تتأثر أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، بعوامل عدة، تشمل السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي، وكذلك العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول العالم، تتفاوت هذه الأسعار يوميًا وقد تُنشر على الموقع الرسمي للبنك المركزي أو من خلال البيانات الإعلامية التي يقدمها.

آلية تحديد أسعار الصرف 

كيف يتم تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري؟ تعتمد آلية تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري على مبدأ "سعر الصرف المرن"، وهو نظام يسمح بتعديل الأسعار وفقًا للتغيرات الاقتصادية، يقوم البنك المركزي بتعديل سعر الجنيه بناءً على احتياجات السوق، وبالتالي تختلف أسعار الصرف بين البنوك التجارية على مستوى العملة.

العملات - فيتو 
أسعار العملات - فيتو 

 

تغيرات أسعار الصرف في البنك المركزي المصري

ومتابعة أسعار الصرف في البنك المركزي المصري أمر بالغ الأهمية سواء للأفراد أو للشركات يساعد ذلك في اتخاذ قرارات مالية استراتيجية في الاستثمار أو التجارة الدولية، كما أن تغييرات أسعار الصرف يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على تكاليف استيراد السلع أو الخدمات من الخارج، وكذلك على العوائد من تحويل الأموال بين الدول.

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يلعب دورًا محوريًا في إدارة الاقتصاد المصري من خلال تحديد  أسعار الصرف والعمل على تحقيق استقرار مالي في البلاد، وبالتالي، فإن فهم كيفية تحديد هذه الأسعار والتغيرات التي تطرأ عليها يساعد الأفراد والشركات على اتخاذ قرارات اقتصادية مدروسة تتناسب مع المتغيرات العالمية والمحلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري البنوك التجارية العملات العربية سعر الصرف المرن سعر الصرف سعر الريال السعودى سعر الدينار الكويتي سعر الدينار سعر الدرهم الاماراتي سعر اليورو أسعار العملات العربية والأجنبية

مواد متعلقة

30 دقيقة بورصة، 42 مليار جنيه أرباح في بداية تداولات الخميس

قفزة في أسعار سبائك الذهب ببداية تعاملات الخميس

تراجع مفاجئ فى سعر جرام الذهب وهذا العيار يسجل 1915 جنيها

سجل 51.62 جنيهًا ببنك مصر، سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس

ارتفاع سعر الدولار في البنوك بختام تعاملات اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025

جنون أسعار الذهب , زيادة 80 جنيها فى عيار 21 (آخر تحديث)

ارتفاع أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 5028 جنيهًا (آخر تحديث)

سعر الدولار،ارتفاع كبير فى سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية

الأكثر قراءة

انخفاض جديد في سعر الفراخ اليوم الخميس 10 أبريل 2025

تراجع مفاجئ فى سعر جرام الذهب وهذا العيار يسجل 1915 جنيها

كواليس الساعات الأخيرة في الزمالك حول مصير بيسيرو

أخبار مصر: ارتفاع معدل التضخم بمصر، مفاجأة بواقعة جثة طبيب القاهرة الجديدة، صلاح ينتصر على ليفربول، ماكرون يهاجم نتنياهو

مصدر: الأهلي أنهى اتفاقه مع الونش "مدافع الزمالك" للانتقال إلى صفوفه

حجر وجريمة بلا جثة وبلاغ تغيب.. كلمة السر في مقتل سيدة على يد زوجها بالوايلي

رحيل لجنة التخطيط عن الأهلي (تفاصيل)

غرفة خوفو خير شاهد، أدلة تثبت أن جنة آدم وحواء كانت في مصر وشجرة الحياة المقدسة قرب الهرم الأكبر

منوعات

المزيد

دراسة: أرض السعودية كانت غنية بالبحيرات والأنهار قبل آلاف السنين

محامية الأمير هاري: حياته في خطر

غرفة خوفو خير شاهد، أدلة تثبت أن جنة آدم وحواء كانت في مصر وشجرة الحياة المقدسة قرب الهرم الأكبر

أمريكا تعتزم مراقبة صفحات المهاجرين على مواقع التواصل

المزيد

خدمات

المزيد

عودة لهجمات الشتاء، نشرة حمراء من الأرصاد للتحذير من طقس اليوم حتى الثلاثاء

سعر القصدير اليوم الأربعاء 9-4-2025 في البورصات العالمية

أسعار السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 2025.4.9

سعر الأرز اليوم الأربعاء 9-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عدد أسئلة كل مادة من مواد امتحانات الثانوية العامة 2024 - 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صلاة العصر في المنام وعلاقته بالتخلص من الأزمات

ما معنى الفتنة وهل كلها مذمومة؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

دار الإفتاء توضح مكان وقوف المرأة في صلاة الجماعة مع زوجها

المزيد
الجريدة الرسمية