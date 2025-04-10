الخميس 10 أبريل 2025
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هستناك تجيلنا تاني يا بابا طارق، لفتة إنسانية لمحافظ الدقهلية مع أطفال دار أيتام بالمنصورة (صور)

محافظ الدقهلية بيلهب
محافظ الدقهلية بيلهب مع اطفال دار الايتام، فيتو

في لفته إنسانية، زار الواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية  أحد دور الأيتام بالمنصورة، والتقى خلالها ولمدة ساعتين أطفال الدار للحديث معهم والتخفيف عنهم  حاملا معه العديد من اللعب.

وجلس محافظ الدقهلية، وسط أبناء دار الرعاية، واستمع لهم وتحدث إليهم وتسامر معهم، وتبادل معهم الأسئلة والأجوبة، في جدول الضرب، وسألهم عن طموحهم في المستقبل، وأكد لهم متابعته الشخصية لأحوالهم وتلبية احتياجاتهم.

وشدد على القائمين على الدار ببذل كل الجهود لتحقيق احتياجاتهم وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية اللازمة لهم واللائقة بهم.

وتابع محافظ الدقهلية جلسته الأبوية مع أطفال دار الرعاية ونادى عليهم واحدا تلو الآخر، أين الطبيب فيجيب أحدهم فيأخذ هديته، أين المحاسب، أين المدرس، أين المهندس، أين الضابط، وأين وأين حتى وزع الهدايا على جميع الأطفال، في جو من الألفة والتجرد من المنصب والتصرف الأبوي العفوي النابع من الإنسانية.

 


واختتمت الزيارة بكلمات بريئة خرجت من أحد الأطفال قال فيها:هستناك تجيلنا تاني يا بابا طارق".

 

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