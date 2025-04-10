هستناك تجيلنا تاني يا بابا طارق، لفتة إنسانية لمحافظ الدقهلية مع أطفال دار أيتام بالمنصورة (صور)

في لفته إنسانية، زار الواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أحد دور الأيتام بالمنصورة، والتقى خلالها ولمدة ساعتين أطفال الدار للحديث معهم والتخفيف عنهم حاملا معه العديد من اللعب.

وجلس محافظ الدقهلية، وسط أبناء دار الرعاية، واستمع لهم وتحدث إليهم وتسامر معهم، وتبادل معهم الأسئلة والأجوبة، في جدول الضرب، وسألهم عن طموحهم في المستقبل، وأكد لهم متابعته الشخصية لأحوالهم وتلبية احتياجاتهم.

وشدد على القائمين على الدار ببذل كل الجهود لتحقيق احتياجاتهم وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية اللازمة لهم واللائقة بهم.

وتابع محافظ الدقهلية جلسته الأبوية مع أطفال دار الرعاية ونادى عليهم واحدا تلو الآخر، أين الطبيب فيجيب أحدهم فيأخذ هديته، أين المحاسب، أين المدرس، أين المهندس، أين الضابط، وأين وأين حتى وزع الهدايا على جميع الأطفال، في جو من الألفة والتجرد من المنصب والتصرف الأبوي العفوي النابع من الإنسانية.



واختتمت الزيارة بكلمات بريئة خرجت من أحد الأطفال قال فيها:هستناك تجيلنا تاني يا بابا طارق".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.