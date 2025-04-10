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رياضة

مواعيد مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

مواعيد مباريات إياب
مواعيد مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، تقام الثلاثاء والأربعاء المقبلين مباريات الإياب في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت 8 أندية تأهلت إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وهي: ريال مدريد، برشلونة، أرسنال، باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، أستون فيلا، بوروسيا دورتموند وإنتر ميلان.

 

مواعيد مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 

الثلاثاء 15 أبريل

بوروسيا دورتموند ضد برشلونة -9 مساءً

أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان -9 مساءً

الأربعاء 16 أبريل

ريال مدريد ضد آرسنال -9 مساءً

إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ -9 مساءً

وأسدل الستار علي جولة الذهاب لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025.

 

وشهدت جولة الذهاب مفاجآت من العيار الثقيل أبرزها الخسارة المدوية لفريق ريال مدريد ضد أرسنال 3-0 في ملعب الإمارات، وخسارة بايرن ميونخ أمام إنتر ميلان بملعب البايرن 2-1.

 

وجاءت نتائج مباريات الذهاب بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا كالتالي.. 

 

نتائج مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ 1-2 إنتر ميلان 

آرسنال 3-0 ريال مدريد 

برشلونة  4-0 بوروسيا دورتموند 

باريس سان جيرمان 3-1 أستون فيلا. 

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