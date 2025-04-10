دوري أبطال أوروبا، تقام الثلاثاء والأربعاء المقبلين مباريات الإياب في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت 8 أندية تأهلت إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وهي: ريال مدريد، برشلونة، أرسنال، باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، أستون فيلا، بوروسيا دورتموند وإنتر ميلان.

مواعيد مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 15 أبريل

بوروسيا دورتموند ضد برشلونة -9 مساءً

أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان -9 مساءً

الأربعاء 16 أبريل

ريال مدريد ضد آرسنال -9 مساءً

إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ -9 مساءً

وأسدل الستار علي جولة الذهاب لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025.

وشهدت جولة الذهاب مفاجآت من العيار الثقيل أبرزها الخسارة المدوية لفريق ريال مدريد ضد أرسنال 3-0 في ملعب الإمارات، وخسارة بايرن ميونخ أمام إنتر ميلان بملعب البايرن 2-1.

وجاءت نتائج مباريات الذهاب بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا كالتالي..

نتائج مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ 1-2 إنتر ميلان

آرسنال 3-0 ريال مدريد

برشلونة 4-0 بوروسيا دورتموند

باريس سان جيرمان 3-1 أستون فيلا.

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