مواعيد مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا، تقام الثلاثاء والأربعاء المقبلين مباريات الإياب في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وكانت 8 أندية تأهلت إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وهي: ريال مدريد، برشلونة، أرسنال، باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، أستون فيلا، بوروسيا دورتموند وإنتر ميلان.
مواعيد مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
الثلاثاء 15 أبريل
بوروسيا دورتموند ضد برشلونة -9 مساءً
أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان -9 مساءً
الأربعاء 16 أبريل
ريال مدريد ضد آرسنال -9 مساءً
إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ -9 مساءً
وأسدل الستار علي جولة الذهاب لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025.
وشهدت جولة الذهاب مفاجآت من العيار الثقيل أبرزها الخسارة المدوية لفريق ريال مدريد ضد أرسنال 3-0 في ملعب الإمارات، وخسارة بايرن ميونخ أمام إنتر ميلان بملعب البايرن 2-1.
وجاءت نتائج مباريات الذهاب بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا كالتالي..
نتائج مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونخ 1-2 إنتر ميلان
آرسنال 3-0 ريال مدريد
برشلونة 4-0 بوروسيا دورتموند
باريس سان جيرمان 3-1 أستون فيلا.
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