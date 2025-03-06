بفيديو عن أبو تريكة، الحضري يرد بشكل قوي على تصريحات أحمد شوبير

شن عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، هجوما على الإعلامي أحمد شوبير.

وقام الحضري عبر حسابه بمنصة "إكس" بنشر فيديو لشوبير وهو يتحدث بطريقة متناقضة عن محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب السابق.

سبحان الله بعد ما كان أبو تريكة بيتاجر ومنتمي وبيه وعليه فجأة بقى حلو وعليه سكر.. صحيح أكل العيش صعب وكل حاجة بتتغير مع المصلحة بس عاوز أقولك يا موقوف وأقول ولغيرك أبو تريكة نجم كبير أوي وقدم للكرة المصرية انجازات ومتعة وبطولات ومش محتاج شهادة مهزوزة بتروح وتيجي مع المصالح وربنا… pic.twitter.com/wM3JGMSNpU — Essam El-Hadary (@ElHadary) March 6, 2025

وقال الحضري: "سبحان الله، بعد ما كان أبو تريكة يتاجر أصبح فجأة جيدا (أكل العيش) صعب وكل حاجة تتغير مع المصلحة".

وأضاف: "أقول للموقوف ولغيره أبو تريكة نجم كبير جدا وقدم للكرة المصرية إنجازات ومتعة وبطولات ولا يحتاج شهادة مهزوزة تتغير مع المصالح".

وأتم قائلا: "ربنا يبعد عن أبو تريكة المنافقين والمتلونين ومدعي الثقافة بمعهد تعاون".

وشن شوبير هجوما حادا على الحضري، في تصريحاته عبر قناة "النهار" قائلا: "الحضري يريد أن يتم ذكر اسمه بأنه أسطورة، وكأنه يريد مقام سيدي الأسطورة عصام الحضري".



وأضاف: "قلنا إن الحضري حارس رائع وحقق أرقاما غير مسبوقة، ولكن لا أعلم ماذا نفعل أكثر من ذلك؟ الطبيعي في عالم كرة القدم أن أكون غير سعيد بهذه التصريحات لأننا حراس مرمى، ولكن الحضري هو الذي لديه مشكلة".

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