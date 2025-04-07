6 رسائل من السيسي لطمأنة رجال الأعمال الفرنسيين وزيادة استماراتهم في مصر

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون فعاليات منتدي رجال الأعمال المصري الفرنسي.

ووجه الرئيس السيسي رسائل طمأنة لرجال الأعمال الفرنسيين جاءت أبرزها:

- وجه الرئيس السيسي الشكر للرئيس الفرنسي على جهودة لدعم العلاقات المصرية الفرنسية.

- مصر تمثل فرصة ونافذة لرجال الأعمال الأجانب للنفاذ إلى الشرق الأوسط وأفريقيا

- بذلنا جهدا كبيرا خلال العشر سنوات الماضية من أجل تهيئة المناخ للاستثمار وتذليل كافة العقبات

- الدولة المصرية بذلت جهدا كبيرا خلال العشر سنوات الماضية من أجل تهيئة المناخ للاستثمار

- ندعم وبقوة العمل على خلق شراكة يستفيد منها جميع الأطراف

ـ نعول على رجال الأعمال الفرنسيين في توطين كثير من الصناعات في مصر .



وشهد الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون فعاليات منتدي رجال الأعمال المصري الفرنسي

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وذلك في إطار الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يقوم بها إلى مصر، حيث أقيمت مراسم الإستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، كما وقع الرئيسان إعلانا مشتركًا لترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، وشهدا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الاتحادية اليوم الإثنين، بحضور وفدي البلدين مراسم توقيع عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.



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