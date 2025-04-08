الشرقية تحيي الذكرى 55 لمجزرة مدرسة بحر البقر (فيديو وصور)

أحيت محافظة الشرقية، اليوم، ذكرى مرور 55 عامًا على مذبحة بحر البقر، والتي راح ضحيتها 30 تلميذا وأصيب فيها أكثر من 36 آخرين، إثر قصف وحشي نفذته 5 طائرات إسرائيلية على مدرسة بحر البقر الابتدائية، بالقذائف والصواريخ، في يوم 8 إبريل عام 1970.

ووضع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء مذبحة بحر البقر في الذكرى الـ 54، وذلك تخليدًا لذكرى الشهداء من أبناء القرية، وتكريمًا لدماء التلاميذ الطاهرة التي روت أرض الوطن وكانت بمثابة القوة الفاعلة لتحقيق انتصارات حرب أكتوبر 1973 واسترداد أرض سيناء الغالية.

النصب التذكاري لشهداء بحر البقر، فيتو

مجزرة بحر البقر، فيتو ١

مقتنيات متحف شهداء المجزرة الصهيونية

وتفقد المحافظ يرافقه محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية ورئيس الوحدة المحلية بشهداء بحر البقر مقتنيات المتحف والتي تضم بقايا الأدوات المدرسية من (سبورة – تخت مدرسية)، بالإضافة إلى متعلقات التلاميذ من "كراريس" و"كشاكيل" و"أقلام" و"مريلة" مدرسية ملطخة بالدماء، مشيدًا بطريقة العرض المتحفية الحديثة والتي تتلائم وتتماشى مع ما هو موجود في المتاحف المصرية وذلك بعد أن تم وضعها بصناديق عرض زجاجية محكمة الغلق لتأمينها والحفاظ عليها من العوامل الجوية.

مقتنيات شهداء بحر البقر،فيتو

5 طائرات إسرائيلية من طراز إف-4 فانتوم

يٌذكر أن مذبحة بحر البقر وقعت في 8 أبريل عام 1970، حيث أطلقت 5 طائرات إسرائيلية من طراز إف-4 فانتوم الثانية على الطيران المنخفض، بقصف المدرسة الابتدائية ببحر البقر بشكل مباشر بواسطة خمس قنابل (تزن 1000 رطل) وصاروخين، وأدى هذا إلى تدمير المبنى بالكامل.

وأسفر القصف عن وفاة 30 طالبًا، وإصابة أكثر من 50 منهم حالات خطيرة، وأصيب مدرس و11 شخصًا من العاملين بالمدرسة، وقامت الحكومة المصرية بعد الحادث بصرف تعويضات لأسر الضحايا بلغت 100 جنيه للشهيد، و10 جنيهات للمصاب، وتم جمع بعض متعلقات الأطفال وما تبقى من ملفات، فضلًا عن بقايا أجزاء من القنابل التي قصفت المدرسة، والتي تم وضعها جميعًا في متحف عبارة عن حجرة أو فصل من إجمالي 17 فصلًا تضمها جدران مدرسة "بحر البقر الابتدائية" تعلو حجرة المتحف عبارة مكتوبة بخط اليد "متحف شهداء بحر البقر".

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