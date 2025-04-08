55 عامًا على مذبحة مدرسة بحر البقر، ناجٍ يروي تفاصيل مجزرة لم تُمحَ من ذاكرة المصريين

الذكرى 55 لمجزرة بحر البقر، من مِنّا لا يتذكر رائعة صلاح جاهين "الدرس انتهى لموا الكراريس" التي حملت صوت الفنانة الراحلة شادية لضمير العالم، والتي جسدت الهجوم الإرهابي والمجزرة الوحشية التي شنها طيران العدو الصهيوني على مدرسة بحر البقر بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية في مثل هذا اليوم والتي راح ضحيتها عشرات الأطفال الأبرياء.

الذكرى الـ55 لمذبحة "مدرسة بحر البقر".

واكتست قرية بحر البقر التابعة لمركز الحسينية بالحزن اليوم في الذكرى الـ55 لمذبحة "مدرسة بحر البقر".

وأسفرت المجزرة عن استشهاد 30 طالبًا وإصابة 50 آخرين، بعد أن قصفت الطائرات الإسرائيلية المدرسة، التي تتكون من ثلاثة فصول متجاورة، وكان يقصدها في ذلك الوقت 130 تلميذًا.

مجزرة بحرالبقر، فيتو

تلك المجزرة أدمت القلوب دون أي تحرك جدي من المجتمع الدولي تجاه مسئولي دولة الكيان الصهيوني الذين ارتكبوا المجزرة بحق أطفالنا.

مجزرة بحرالبقر،فيتو1

أحد الناجين من المذبحة يروي تفاصيل يوم الأربعاء الحزين

وكانت "فيتو" قد التقت في وقت سابق المواطن "أحمد علي الدميري" 64 عاما أحد الناجين من المذبحة حيث يقول: "في يوم الأربعاء الحزين عام 1970 كنت بالصف الثانى الابتدائي وكان يوما عاديا ذهبنا فيه جميعا إلى المدرسة وكان يقصدها في ذلك الوقت نحو130 تلميذا تقريبا من بحر البقر والقرى المجاورة نحمل كتبنا وكرارسينا وأقلامنا وكنا متعودين يوميا على تحليق الطائرة الحربية فوق رؤوسنا في تلك الفترة (حرب الاستنزاف – أكتوبر).

ضحايا مجزرة بحرالبقر،فيتو

وأضاف الشاهد على المجزرة: تحديدا الساعة التاسعة صباحا فوجئنا بسماع صوت دوي طائرات حربية تحلق فوق المدرسة وسرعان ما وجدنا السقف ينهار فوق رؤوسنا داخل الفصول وتحولت إلى كوم تراب ووقعت المذبحة التي راح ضحيتها 30 تلميذا وأصيب 50 آخرين بالإضافة إلى 3 مدرسين ومدرسات وعدد من المارة.

ضحايا الكيان الصهيوني، فيتو

لن أنسَ مشهد جثة صديقي "احمد عبدالعال" الابن الوحيد لوالديه على 5 بنات وزميلتي التي تحولت لأشلاء بجواري.

وتابع "الدميري": أصبت بارتجاج في المخ وعدة كسورفي اليد والقدم وفقدت الوعي تماما حيث كانت التختة التي كنت اجلس عليها طوق نجاة لي من الموت ولم أفق بعدها إلا داخل مستشفى الحسينية المركزي ومكثت بها فترة ثم خرجت لتكملة العلاج بمنزلنا قائلا: "لن أنسى مشهد جثة صديقي "احمد عبدالعال" الابن الوحيد لوالديه على 5 بنات وزميلتي التي تحولت لأشلاء بجواري.

زيارة المسؤولين لضحايا المجزرة الصهيونية، فيتو

وأشار إلى أنه بعد نقلهم عن طريق جرار زراعي للمستشفى وجد والديه يصرخون خوفا وهلعا عليه وعلى زملائه.

واستطرد قائلا: "عبد الناصر والسادات قاموا بزيارتنا بالمستشفى علاوة على الست أم كلثوم وآخرين".

الدميري الناجى من المجزرة، فيتو

وأكد "الدميري"، أنه قام بعمل توكيل لأحد المحامين لرفع قضية ضد الكيان الصهيوني وتم تسليمه المستندات الدالة على المجزرة.. مفيش جريمة حرب تسقط بالتقادم.. ولحد آخرنفس هنحارب حتى نحصل على حقوقنا كاملة.

ضحايا المجزرة الصهيونية في بحرالبقر،فيتو

ثعلب الصحراء: إسقاط إحدى الطائرات التى شاركت في المجزرة

فيما قال "صبري عطية أحمد" أو كما يحب أن يلقبونه قادته إبان حرب أكتوبر المجيدة "ثعلب الصحراء" إنه نجح في إسقاط وأسر أحد قادة الطائرات التي شاركت في تلك الجريمة البشعة.

صبري عطية،فيتو

وأضاف: "ثالث يوم معركة التحريربعد نجاح صد أقوى هجوم علينا انطلق الطيران الإسرائيلي في محاولة لإنقاذ زملائهم وشن هجوم على الفرقة السابعة إلا أننى تمكنت من إسقاط أول طائرة لهم وبالمصادفة كان قائدها أحد الطيارين الذين شاركوا في ارتكاب المجزرة بحق أطفالنا في بحر البقر وقام القادة بنقلها لبانوراما حرب أكتوبر والخوذة التي يرتديها طيار حصل عليها اللواء أحمد مختار وكان في غاية السعادة وتم نقلها لمتحف الجيش الثالث لتخليد الذكرى علاوة على مشاركتى ضمن دوريات حماية السد العالي بعد تهديد الكيان الإسرائيلي بضربه".

أسماء شهداء المجزرة، فيتو

5 طائرات إسرائيلية من طراز إف-4 فانتوم نفذت الهجوم على مدرسة بحر البقر

يٌذكر أن مذبحة بحر البقر وقعت في 8 أبريل عام 1970، حيث أطلقت 5 طائرات إسرائيلية من طراز إف-4 فانتوم الثانية على الطيران المنخفض، بقصف المدرسة الابتدائية ببحر البقر بشكل مباشر بواسطة خمس قنابل (تزن 1000 رطل) وصاروخين، وأدى هذا إلى تدمير المبنى بالكامل.

ماتبقي من المجزرة بمتحف بحرالبقر،فيتو

النصب التذكاري لشهداء بحر البقر، فيتو

وأسفر القصف عن استشهاد 30 طالبًا، وإصابة أكثر من 50 منهم حالات خطيرة، وأصيب مدرس و11 شخصًا من العاملين بالمدرسة، وقامت الحكومة المصرية بعد الحادث بصرف تعويضات لأسر الضحايا بلغت 100 جنيه للشهيد، و10 جنيهات للمصاب، وتم جمع بعض متعلقات الأطفال وما تبقى من ملفات، فضلًا عن بقايا أجزاء من القنابل التي قصفت المدرسة، والتي تم وضعها جميعًا في متحف عبارة عن حجرة أو فصل من إجمالي 17 فصلًا تضمها جدران مدرسة "بحر البقر الابتدائية" تعلو حجرة المتحف عبارة مكتوبة بخط اليد "متحف شهداء بحر البقر".

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