الداخلية تكشف حقيقة فيديو طمس قائد سيارة للوحات حال مروره بأحد الارتكازات الأمنية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة تداول مقطعى فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن طمس قائد سيارة لوحاتها المعدنية والادعاء بعدم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وقائدها حال مرورها بأحد الارتكازات الأمنية.

فيديو قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها المعدنية



و بالفحص تبين أن الفيديو المشار إليه "قديم" سبق تداوله خلال عام 2022 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها فى حينه، وأن اللوحات الخاصة بالسيارة تم التحفظ عليها بإدارة المرور المختصة ولم يتم إعادة صرفها.



وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات.



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