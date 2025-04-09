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حوادث

محاكمة طبيب مزيف تسبب في مصرع فتاة بحقنة فيلر 12 أبريل

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

حددت محكمة جنايات القاهرة 12 أبريل الجاري لنظر اولي جلسات محاكمة طبيب مزيف متهم بالتسبب في مصرع فتاة بحقنة فيلر بالقاهرة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم منتحل صفة طبيب وفتح عيادة تجميلية بمنطقة التجمع الخامس.

واشارت التحقيقات أن الفتيات والسيدات كن يترددن علي المتهم لعلاج بشرتهن وعمل جلسات تجميلية وحقن الفيلر والبوتوكس.

وأضافت التحقيقات ان المجني عليها توجهت الي عيادة المتهم لحقن فيلر في شفاها وكونه غير مختص فأخطأ طبيا واصاب الفتاة بغرغرغينا وتسمم في الدم توفيت علي اثره.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بمصرع فتاة بعد حقنها بمادة مجهولة داخل تحدي العيادات التجميلية بمنطقة التجمع الخامس.

 

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبعمل التحريات تبين أن الطبيب صاحب العيادة منتحل صفة وليس طبيب ويقوم بمزاولة نشاط بدون ترخيص كما زور شهادات صحية وطبية. 

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محكمة جنايات القاهرة النيابة العامة أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة

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