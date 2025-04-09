الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على فتاة أسفل كوبري بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الإجتماعى وأحد المواقع الإخبارية تتضمن تجمع بعض الأهالى أسفل أحد الكبارى بالإسماعيلية وإدعائهم بقيام بعض الخارجين على القانون بالتعدى على فتاة.

فيديو التعدي على فتاة أسفل كوبري بالإسماعيلية

رصدت الجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تداول مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى وأحد المواقع الإخبارية تتضمن تجمع بعض الأهالى أسفل أحد الكبارى بالإسماعيلية وإدعائهم بقيام بعض الخارجين على القانون بالتعدى على فتاة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجارى تلقي قسم شرطة أول الإسماعيلية بلاغا يفيد بتعرض بعض المتسولين للمارة بالطريق العام بدائرة القسم بصورة إلحاحية وإختبائهم أسفل الكوبرى المشار إليه عقب إعتراض المواطنين على سلوكهم، وتم ضبط مرتكبى الواقعة فى حينه (6 أشخاص من بينهم فتاتين "لـ 5 منهم معلومات جنائية") وبحوزة أحدهم كمية من مخدر الشابو بقصد التعاطى

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



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