الخميس 10 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دوري أبطال أوروبا، رافينيا يعادل رقم ميسي

رافينيا، فيتو
رافينيا، فيتو

دوري أبطال أوروبا، سجل رافينيا نجم برشلونة، الهدف الأول لفريقه في مواجهة بوروسيا دورتموند، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليصل إلى رقم مميز.

وواصل الجناح البرازيلي عروضه القوية في المسابقة هذا الموسم، ليضع اسمه إلى جانب أحد أساطير النادي الكتالوني.

ورفع رافينيا، بحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، رصيده إلى 12 هدفًا في 11 مباراة بدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

وأوضحت الشبكة أنه بذلك أصبح ثاني أكثر لاعب في تاريخ برشلونة تسجيلًا للأهداف في نسخة واحدة من البطولة، بعد ليونيل ميسي، أسطورة الفريق الكتالوني، الذي سجل 14 هدفًا في موسم 2011-2012.

المثير في الأمر أن رافينيا عادل الرقم الذي سجله ميسي في نسختي 2010-2011 و2018-2019، حين هز الشباك 12 مرة في كل موسم، ما يبرز حجم الإنجاز الذي حققه النجم البرازيلي في موسم استثنائي له أوروبيًا مع الفريق.

ويُعد رافينيا من أبرز مفاجآت الموسم الأوروبي لبرشلونة، حيث لم يكن كثيرون يتوقعون أن يكون بهذا الحضور التهديفي الكبير، لكن الأداء الحاسم، والتوقيت المثالي في المباريات الكبيرة، جعلاه أحد مفاتيح اللعب الرئيسة في منظومة المدرب هانز فليك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري ابطال اوروبا برشلونة رافينيا بوروسيا دورتموند ليونيل ميسي

مواد متعلقة

باريس سان جيرمان يهزم أستون فيلا 3-1 في دوري أبطال أوروبا

برشلونة يكتسح بوروسيا دورتموند برباعية في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، تعادل إيجابي بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا بالشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، برشلونة يتقدم على بوروسيا دورتموند بهدف في الشوط الأول

الأكثر قراءة

بعد توديع الكونفدرالية، قرار عاجل من الزمالك بشأن بيسيرو

لن أقفز من المركب، حقيقة استقالة حسين لبيب بعد هجوم الجماهير عليه

بعد انخفاضه عالميًّا، الحكومة تكشف خطتها بشأن تحريك أسعار الوقود (فيديو)

الحكومة: هناك ضغوط وتحديات بسبب خروج الأموال الساخنة (فيديو)

جماهير الزمالك تدخل في مشادة مع ميدو بعد توديع الكونفدرالية (فيديو)

طاقم تحكيم هولندي بقيادة ماكلي يدير مباراة الأهلي وبيراميدز

مصدر يكشف حقيقة رحيل كولر ومفاوضات الأهلي مع شميت وروزه لخلافته

تنظيم الاتصالات يعلن وقف تشغيل هذه الهواتف الأسبوع المقبل (فيديو)

منوعات

المزيد

اعترافات مثيرة لأم بريطانية بعد قتل طفلها الذي يعاني التوحد

ميجان ماركل تدخل دوامة رسوم ترامب الجمركية بعلامتها التجارية

"أخبار السياحة" أفضل محتوى علي اليوتيوب

طبيب تونسي يكشف مخاطر الأرملة السوداء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأربعاء 9-4-2025 في البورصات العالمية

أسعار السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 2025.4.9

سعر الأرز اليوم الأربعاء 9-4-2025 في الأسواق

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

عدد أسئلة كل مادة من مواد امتحانات الثانوية العامة 2024 - 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: الأصل فى الموسيقى والغناء هي حلال (فيديو)

العبادلة.. رموز العلم والفقه في صدر الإسلام (ابن عمر صهر الرسول)

متى يرث المؤمن أرض الكافر؟ رد حاسم من الشعراوي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية