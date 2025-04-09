دوري أبطال أوروبا، رافينيا يعادل رقم ميسي

دوري أبطال أوروبا، سجل رافينيا نجم برشلونة، الهدف الأول لفريقه في مواجهة بوروسيا دورتموند، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليصل إلى رقم مميز.

وواصل الجناح البرازيلي عروضه القوية في المسابقة هذا الموسم، ليضع اسمه إلى جانب أحد أساطير النادي الكتالوني.

ورفع رافينيا، بحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، رصيده إلى 12 هدفًا في 11 مباراة بدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

وأوضحت الشبكة أنه بذلك أصبح ثاني أكثر لاعب في تاريخ برشلونة تسجيلًا للأهداف في نسخة واحدة من البطولة، بعد ليونيل ميسي، أسطورة الفريق الكتالوني، الذي سجل 14 هدفًا في موسم 2011-2012.

المثير في الأمر أن رافينيا عادل الرقم الذي سجله ميسي في نسختي 2010-2011 و2018-2019، حين هز الشباك 12 مرة في كل موسم، ما يبرز حجم الإنجاز الذي حققه النجم البرازيلي في موسم استثنائي له أوروبيًا مع الفريق.

ويُعد رافينيا من أبرز مفاجآت الموسم الأوروبي لبرشلونة، حيث لم يكن كثيرون يتوقعون أن يكون بهذا الحضور التهديفي الكبير، لكن الأداء الحاسم، والتوقيت المثالي في المباريات الكبيرة، جعلاه أحد مفاتيح اللعب الرئيسة في منظومة المدرب هانز فليك.

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