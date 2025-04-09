مصرع مسن في انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد

لقي مسن مصرعه، اليوم الأربعاء، في حادث مروري، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شخص توفي في حادث مروري لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.



وتبين وفاة عبد الله عبد الجيل العوضي، 75 عامًا، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة الكيلو 40 بطريق " الخارجة – أسيوط" بالقرب من عزبة محمد مصطفى شمال مدينة الخارجة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصاب في الحادث لمستشفى الخارجة التخصصي وتقرر تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي وتوفي خلال نقله بسيارة الإسعاف وجرت إعادته مرة أخرى لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.

تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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