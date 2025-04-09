أول دورة تدربية لتأهيل طلاب الثانوية الزراعية لمكافحة سوسة النخيل بالوادي الجديد

تنظم محافظة الوادي الجديد، أول دورة تدريبية على مستوى المحافظة لطلاب الثانوية الزراعية بمركز الخارجة في الفترة من 8 /4 حتى 10 /4 وذلك بمقر قاعة التدريب بالبحوث الزراعية، لتدريب وتأهيل طلاب المدارس الثانوية الزراعية على مستوى المحافظة علي أعمال الإدارة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء من اجل توفير كوادر مؤهلة لسوق العمل.

شارك في الندوة الدكتور صلاح جميل أستاذ وقاية النباتات بمعهد بحوث وقاية النباتات ومدير المحطة الاقليمية للبحوث الزراعية بالوادي الجديد، ووصفى حسن مدير الإدارة التعليمية بالخارجة، المهندس عماد بحر مدير حساب تدعيم مكافحة افات النخيل ومدير المكافحة بمديرية الزراعة، الدكتور عماد فودة المعمل المركزي للنخيل، والمهندس عبد الرحيم عبدالنبي خبير سوسة النخيل الحمراء وأساتذة وطلبة مدرسة الزراعة.

وقال الدكتور صلاح جميل استاذ وقاية النباتات بمعهد بحوث وقاية النباتات ومدير المحطة الاقليمية للبحوث الزراعية، بالوادي الجديد، إن الدورة تأتي طبقا لتوجيهات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، لمشاركة كل اطياف المجتمع ورفع الوعي لديهم للحد من خطورة وانتشار سوسة النخيل الحمراء، وبالتنسيق مابين مديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتور سامى فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومديرية الزراعة برئاسة الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد والمحطة الاقليمة للبحوث الزراعية.

افتتح الدكتور صلاح جميل الدورة مرحبا بالجميع موضحا اهتمام معالي المحافظ بالنخيل والحد من خطورة وانتشار سوسة النخيل الحمراء.

ثم تحدث المهندس عماد بحر، عن تنفيذ توجيهات محافظ الإقليم من أجل توفير كوادر مؤهلة لسوق العمل حيث يتم عمل برنامج متكامل من الدورات التدريبهم علي مستوي المحافظة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء

و تحدث وصفي حسن مدير إدارة الخارجة التعليمية، معربا عن سعادته بالاهتمام بتدريب طلبة مدرسة الزراعة وان ذلك ليس اول تعامل مع مديرية الزراعة والبحوث الزراعية الذين يسعون دائما لرفع الوعي وتوفير فرص عمل للشباب من خلال تدريبهم في كل مجالات الزراعة وخاصة نخيل التمر

و شرح الدكتور صلاح جميل تفصيليا الأهمية الاقتصادية لسوسة النخيل الحمراء وكيفية التعرف علي هذه الافة ومدي انتشارها فى محافظة الوادي الجديد ودور ة الحياة والتعرف علي جميع اطوارها من ( بيضة - ويرقة وعذرة وحشرة).

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