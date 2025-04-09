السيطرة على مشاجرة بين الخيالة في الهرم

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة من السيطرة علي مشاجرة وقعت بين خيالة بمنطقة سقارة بشارع أبو الهول، وقامت بضبط طرفي المشاجرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ألقت القبض على 10 خيالة لتشاجرهم بسلاح أبيض وعصي بشارع أبو الهول، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بتشاجر عدد من الأشخاص يعملون خيالة بمنطقة سقارة بشارع أبو الهول بـ"السنج" والعصي، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة، وتمت السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.