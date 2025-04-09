كدمات وعضة، التحفظ على ربة منزل بتهمة محاولة قتل رضيعتها في أكتوبر

تحفظت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة على ربة منزل متهمة بإحداث إصابات بالغة الخطورة برضيعها بدائرة قسم أكتوبر ثالث، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

وبمواجهة الأم، قالت إنها متزوجة عرفيًا من شاب يصغرها بـ8 سنوات، ومحبوس منذ فترة في إحدى القضايا، ورفضت الاعتراف بالإصابات الُملحقة بطفلتها، مردفة “هي وقعت من فوق”.

ويواصل رجال المباحث إجراء التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات وأسباب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

تلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هاني شعراوي، إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر ثالث، المقدم محمد داود، يفيد بورود بلاغ من المستشفى، بوصول طفلة مع والدتها مُصابة بكدمات متنوعة، وعضة بشرية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالفحص تبين وجود طفلة رضيعة عمرها 10 أشهر، بها آثار كدمات شديدة، وعضة بشرية في فخذيها، وحالتها العامة سيئة.

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