الإثنين 07 أبريل 2025
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رياضة

الكشف عن حكام مباراة برشلونة ضد دورتموند في دوري الأبطال

برشلونة
برشلونة

اختير الحكم النرويجي إسبن إسكوس، لإدارة مواجهة برشلونة وبوروسيا دورتموند، المقرر لها الأربعاء المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

مباراة برشلونة ضد دورتموند 

وسيعاونه على الجانبين، كل من مواطنيه إريك إنجان وإسحاق باشيفكين، بينما سيكون روهيت ساجي الحكم الرابع، وفي غرفة الفار سيكون هناك الهولنديان دينيس هيجلر وكلاي روبرتي.

برشلونة
برشلونة

وأدار إسكوس (36 عاما)، والدولي منذ عام 2017، في السادس من نوفمبر الماضي، مواجهة برشلونة أمام النجم الأحمر الصربي، والتي فاز فيها الفريق الكتالوني بنتيجة (5-2).

كما أدار أيضا مواجهة دورتموند أمام سبورتينج لشبونة في ملعب الأخير، والتي شهدت فوز الفريق الألماني بنتيجة (3-0).

وكانت آخر مواجهات دولية أدارها النرويجي إسبن إسكوس على مستوى الأندية، بين رينجرز وفنربخشة (0-2) في الدوري الأوروبي، وعلى مستوى المنتخبات بين كرواتيا وفرنسا (2-0) بدوري الأمم.

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