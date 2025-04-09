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رياضة

آرسنال يعيد ذكرى مريرة لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

آرسنال، فيتو
آرسنال، فيتو

نجح نادي آرسنال في إسقاط ضيفه ريال مدريد بملعب الإمارات بالفوز عليه بثلاثية دون رد، مساء الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

هزيمة ريال مدريد من آرسنال تعيد ذكرى مريرة 

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد فشل ريال مدريد في التسجيل في مباراتين متتاليتين في دوري أبطال أوروبا، لأول مرة منذ فبراير ومارس 2009، في مباراتي دور 16 ضد ليفربول، ووقتها خسر الملكي 0-1، 0-4.

أما شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد أشارت إلى أن هذه هي أكبر هزيمة لفريق ريال مدريد في ذهاب دور خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا، إلى جانب خسارته 4-1 أمام بوروسيا دورتموند في نصف نهائي موسم 2012/2013.

ولم يسجل ريال مدريد أي هدف ضد آرسنال في دوري أبطال أوروبا حتى الآن.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين ريال مدريد وآرسنال، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب سانتياجو برنابيو.

 

4 أرقام قياسية حققها آرسنال بالفوز على ريال مدريد 

ووفق شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن آرسنال تجنب الهزيمة في آخر 7 مباريات خاضها في دوري الأبطال.

وتعد هذه أطول سلسلة لا هزيمة للفريق اللندني في البطولة، منذ موسم 2004-2005 على الأقل.

وألحق آرسنال أثقل هزيمة للريال في إقصائيات دوري الأبطال، بالتساوي مع بوروسيا دورتموند الذي حقق الفوز على الفريق الإسباني (4-1) في نصف النهائي عام 2013.

كما نجح فريق المدفعجية في الحفاظ على نظافة شباكه مجددا أمام الميرينجي، إذ لم ينجح الأخير في التسجيل ضده على مدار مواجهاتهما في دوري الأبطال.

وجاء الانتصار بعدما أطلق رجال المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا 11 تسديدة نحو المرمى الملكي، وهو أعلى عدد من التسديدات لفريق في مباراة إقصائية بالبطولة ضد ريال مدريد.

وعادل آرسنال بذلك رقم ليفربول في مارس 2009، حينما سدد 11 مرة نحو مرمى ريال مدريد خلال مواجهة الفريقين في دور الـ16.

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