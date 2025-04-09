كيفية عمل القلقاس بالسلق على الطريقة المصرية الأصلية

طريقة عمل القلقاس بالسلق، القلقاس بالسلق من طرق طهى القلقاس المصرية الشهيرة التى لها مذاق مميز ولا يقاوم وهو يعتبر من الأكلات المقدسة التى تقدم فى العزومات.

وطريقة عمل القلقاس بالسلق، سهلة وبسيطة ولكن تحتاج بعض التكات حتى يكون القلقاس مميز ولا يقاوم، وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيره.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل القلقاس بالسلق.

مكونات عمل القلقاس بالسلق:-

1 كيلو قلقاس مقشر ومقطع مكعبات

حزمة سلق (أو سلق وكسبرة خضراء)

5 فصوص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة سمن أو زيت

مرقة دجاج أو لحم (حسب الرغبة)

ملح وفلفل أسود

طريقة عمل القلقاس بالسلق:-

يُغسل القلقاس جيدًا بعد تقطيعه.

في قدر على النار، توضع المرقة وتُترك حتى تغلي، ثم يُضاف القلقاس ويُترك حتى ينضج (حوالي 20-30 دقيقة).

يُغسل السلق جيدًا ويُفرم ناعمًا.

في مقلاة على النار، توضع ملعقتان سمن ويُضاف الثوم المفروم حتى يصفر لونه

يُضاف السلق (ومعه الكزبرة الخضراء إن استُخدمت) ويُقلّى مع الثوم حتى يذبل وتتصاعد رائحته.

بعد نضج القلقاس، يُضاف خليط السلق والثوم إلى القدر.

يُضاف الملح والفلفل حسب الرغبة، وتُترك المكونات لتغلي معًا لبضع دقائق حتى تتجانس النكهات.

يُقدَّم القلقاس بالسلق ساخنًا بجانب الأرز الأبيض.

يمكن إضافة عصير ليمون عند التقديم لإضفاء نكهة مميزة.

طريقة عمل القلقاس بالسلق

فوائد القلقاس للصحة

والقلقاس من الخضروات الشهيرة التى لها قيمة غذائية عالية، ومن فوائد القلقاس:-

الألياف الموجودة في القلقاس تعمل على تحسين صحة الجهاز الهضمي عن طريق تعزيز حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

يساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يساهم في التحكم في الوزن.

القلقاس يحتوي على البوتاسيوم، وهو معدن ضروري لتنظيم ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أن الألياف القابلة للذوبان في القلقاس تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

يحتوي القلقاس على كربوهيدرات معقدة يتم هضمها ببطء، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم، هذا يجعله خيار غذائي مناسبًا لمرضى السكري أو الأشخاص الذين يسعون للوقاية من هذا المرض.

القلقاس غني بالماغنيسيوم والكالسيوم، وهما عنصران أساسيان للحفاظ على قوة العظام والوقاية من هشاشتها.

يحتوي القلقاس على مضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة الجذور الحرة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض الشيخوخة.

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