طريقة عمل القلقاس بالسلق، أكلة مصرية لذيذة لا تقاوم

طريقة عمل القلقاس بالسلق، القلقاس من الخضراوات الشهيرة التى لها شعبية كبيرة فى مصر لأنه يقدم بطرق لذيذة ومميزة.

وطريقة عمل القلقاس بالسلق، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل القلقاس بالسلق.

مكونات عمل القلقاس بالسلق:-

1 كيلو قلقاس، مقشر ومقطع إلى قطع صغيرة

500 جرام سلق مغسول ومفروم

4 فصوص ثوم مهروس

1 كوب مرق دجاج أو لحم

2 ملعقة كبيرة سمن بلدى

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

عصير ليمونة (اختياري)

طريقة عمل القلقاس بالسلق:-

اغسلي القلقاس جيدًا ثم قشريه وقطعيه إلى قطع صغيرة.

قومى بغلى القلقاس فى الشوربة حتى تمام النضج مع ضرورة إضافة عصير الليمون لمجرد بدء الخليط فى الغليان لتسريع الطهي.

في قدر على نار متوسطة، سخني السمن وأضيفي الثوم المهروس وقلبي لبضع دقائق حتى تظهر رائحته.

أضيفي السلق المفروم إلى القدر وقلبي حتى يذبل.

يمكنك إضافة قليل من الماء إذا كان السلق يلتصق بالقدر.

بعد أن يذبل السلق، أضيفيه إلى القلقاس المسلوق بالشوربة بعد تمام نضجه.

واتركيه على نار هادئة يغلى مرة واحدة فقط.

تبلى بالملح والفلفل حسب الذوق.

قدمي القلقاس بالسلق ساخنًا مع الأرز.

يمكنك إضافة قطع لحم أو دجاج حسب الرغبة.

تأكدي من أن القلقاس ناضج تمامًا قبل التقديم.

طريقة عمل القلقاس بالسلق

فوائد القلقاس

والقلقاس من الخضروات التى لها قيمة غذائية عالية وفوائد عظيمة،ومن فوائد القلقاس:-

صحة الجهاز الهضمي

واحدة من أهم وظائف القلقاس هو دوره في عملية الهضم، فهو يحتوي على مستوى عال من الألياف الغذائية التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء، مما يساعد في تسهيل وتحسين عملية الهضم.

الوقاية من السرطان

يحتويي القلقاس على مستويات عالية من فيتامين A، وفيتامين C، ومختلف المواد المضادة للأكسدةـ كالفينولالذي يعمل على تعزيز جهاز المناعة لدينا ويساعد في القضاء على الجذور الحرة التي يمكن أن تسبب التحور للخلايا السليمة لتتحول إلى خلايا سرطانية.

كذلك يحتوي القلقاس على عنصر "الكريبتوزانتين" الذي يحد من تكون الخلايا السرطانية بالرئة والفم.

مرض السكري

يمكن للألياف الموجودة في القلقاس أن تساعد على تقليل فرص تطوير مرض السكري، لأنها تنظم إفراز الأنسولين والجلوكوز في الجسم.