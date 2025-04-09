الأربعاء 09 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة مصر وأنجولا في ملحق تصفيات كأس العالم للناشئين والقناة الناقلة

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، فيتو

منتخب الناشئين، يستعد منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، لخوض مواجهة مصيرية أمام منتخب أنجولا، في ملحق التصفيات المؤهلة لكأس العالم للناشئين المقرر إقامتها في قطر بشهر نوفمبر المقبل.

 

أنجولا تفوز على أفريقيا الوسطى

حقق منتخب أنجولا للناشئين فوزا ساحقا على نظيره إفريقيا الوسطى بستة أهداف مقابل هدف، في الجولة الأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الرابعة ببطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، المقامة حاليا في المغرب، والمؤهلة لكأس العالم للناشئين المقرر إقامتها في قطر نوفمبر المقبل. 

موعد مباراة مصر وأنجولا في ملحق كأس العالم للناشئين

وتقام مباراة منتخب مصر للناشئين أمام نظيره الأنجولي يوم السبت المقبل 12 أبريل الجاري، والفائز فيها يتأهل مباشرة لبطولة كأس العالم، التي تستضيفها قطر في نوفمبر المقبل، وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري في نقل مباريات أمم إفريقيا للناشئين. 

منتخب أنجولا للناشئين، فيتو
منتخب أنجولا للناشئين، فيتو

رسميا.. أنجولا تواجه مصر لحسم بطاقة المونديال

 فوز منتخب أنجولا على أفريقيا الوسطى رفع رصيده إلى 4 نقاط، احتل بها المركز الثالث بالمجموعة الرابعة ببطولة أمم إفريقيا للناشئين، ليلتقي رسميا مع منتخب مصر في ملحق التصفيات المؤهلة لكأس العالم للناشئين، حيث يتأهل الفائز منهما مباشرة لمونديال الناشئين بقطر. 

وحقق منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، فوزا ثمينا على الكاميرون بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما أمس الأحد، في ختام دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا للناشئين، المقامة حاليا في المغرب، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للناشئين، التي تستضيفها قطر في نوفمبر المقبل.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب الناشئين منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة منتخب انجولا التصفيات المؤهلة لكأس العالم للناشئين الكاميرون امم افريقيا للناشئين

مواد متعلقة

محاضرة للاعبي منتخب الناشئين عن المنشطات قبل مواجهة أنجولا

أرقام منتخب الناشئين في أمم إفريقيا بعد انتهاء دور المجموعات (إنفوجراف)

أنجولا تكتسح أفريقيا الوسطى 6-1 وتواجه مصر على بطاقة التأهل لمونديال الناشئين

أول تعليق من أحمد الكاس بعد فوز منتخب الناشئين على الكاميرون

الأكثر قراءة

بعد توديع الكونفدرالية، قرار عاجل من الزمالك بشأن بيسيرو

بث مباشر، مشاهدة مباراة أستون فيلا وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

لن أقفز من المركب، حقيقة استقالة حسين لبيب بعد هجوم الجماهير عليه

بعد انخفاضه عالميًّا، الحكومة تكشف خطتها بشأن تحريك أسعار الوقود (فيديو)

مصدر يكشف حقيقة رحيل كولر ومفاوضات الأهلي مع شميت وروزه لخلافته

بيسيرو: لا نستحق توديع الكونفدرالية وتيشيرت الزمالك "تقيل" على بعض اللاعبين

جماهير الزمالك تدخل في مشادة مع ميدو بعد توديع الكونفدرالية (فيديو)

بث مباشر، مشاهدة مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2025

منوعات

المزيد

ميجان ماركل تدخل دوامة رسوم ترامب الجمركية بعلامتها التجارية

"أخبار السياحة" أفضل محتوى علي اليوتيوب

طبيب تونسي يكشف مخاطر الأرملة السوداء

بسبب الميراث، نبش قبر وسرقة رفات صاحبه في تركيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأربعاء 9-4-2025 في البورصات العالمية

أسعار السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 2025.4.9

سعر الأرز اليوم الأربعاء 9-4-2025 في الأسواق

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

بعد توجه فريق أوكراني لواشنطن لمناقشة صفقة المعادن.. ماهي الموارد المعدنية في أوكرانيا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: الأصل فى الموسيقى والغناء هي حلال (فيديو)

العبادلة.. رموز العلم والفقه في صدر الإسلام (ابن عمر صهر الرسول)

متى يرث المؤمن أرض الكافر؟ رد حاسم من الشعراوي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية