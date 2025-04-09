تفقد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، يرافقه الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب بنين القاهرة، والدكتور إبراهيم شعلان، عميد كلية طب بنين أسيوط، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل كلية الطب، والدكتور أحمد نوح، نائب مدير وحدة الجودة بكلية الطب؛ بجولة تفقدية لمتابعة سير أعمال امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب البشري.

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب

وخلال الجولة التفقدية اطمأن نائب رئيس الجامعة على اللجان، وتأكد من وجود رؤساء الأقسام وأساتذة المواد، إضافة إلى وجود الإشراف الطبي على مدار الامتحانات.

وأضاف الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، أن جميع لجان الامتحانات تدار إلكترونيًّا بالكامل، ووجه الشكر والتقدير إلى إدارة الجامعة بقيادة فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، وجميع نواب رئيس الجامعة؛ لدعمهم الدائم والمستمر.

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