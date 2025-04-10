الخميس 10 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

تعرف على شخصية انتصار في فيلم صقر وكناريا بطولة محمد إمام وشيكو

انتصار
انتصار

تعاقدت الفنانة انتصار على المشاركة في بطولة فيلم صقر وكناريا، مع كل من محمد عادل إمام وشيكو، وتلعب خلال أحداث العمل والدة محمد إمام. 

وبتوقيع الكاتب أيمن وتار، يشترك الثنائي محمد إمام وشيكو في عمل سينمائي جديد يحمل اسم "صقر وكناريا"، ويقوم القائمون عليه حاليًا بالتجهيزات النهائية للعمل.

ومن المقرر أن يلعب الثنائي شخصيتا صديقين كل منهم يريد السير في اتجاه مختلف عن الآخر، مثل “الخير والشر”، وخلال أحداث العمل يظهر ماذا يحدث لهما.


وتواصل الجهة المنتجة إنهاء تعاقدات جميع أبطال العمل لتحديد موعد بدء التصوير خلال الفترة المقبلة، وفيلم «صقر وكناريا» بطولة محمد إمام وشيكو، ومن تأليف أيمن وتار، إخراج حسين المنباوي.

 

وكان قد كشف الفنان محمد عادل إمام عن تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام، في تصريحات له، حيث أكد أن حالته الصحية جيدة، وقال: "الزعيم كويس وزي الفل.. والله الزعيم كويس".

وكان قد شوق الفنان محمد إمام جمهوره لفيلمه الجديد شمس الزناتي، الذي يعتبر بمثابة جزء أول لفيلم والده الفنان عادل إمام.

ففي هذا الجزء من الفيلم يتم الإشارة إلى مرحلة معرفة شمس بأصدقائه الذين ظهروا في النسخة الأصلية للفيلم.  

ونشر محمد إمام عبر حسابه الرسمي في إنستجرام صورة بدا فيها وهو يرتدي زيًّا مشابهًا تمامًا لزي والده في النسخة الأصلية من الفيلم، وعلّق عليها قائلًا: “بتعرف تعد لحد كام... شمس الزناتي.. البداية”.

 

 

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انتصار صقر وكناريا محمد إمام شيكو

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