التعليم العالي تجدد تعيين مديري الأمن ومكتب رئيس جامعة الفيوم لفترة جديدة

أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القرار الوزاري رقم 607 بالتجديد لـ محمد عبد الوهاب سالم عبد الله، في وظيفة مدير عام مكتب رئيس جامعة الفيوم، كما أصدر القرار الوزاري رقم 608 بالتجديد لـ وائل أحمد محمود إبراهيم في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للأمن بجامعة الفيوم.

تكريمات في عيد العلم السابع عشر

يذكر أن جامعة الفيوم كرمت في احتفالاتها بعيد العلم السابع عشر، أسماء الراحلين من أعضاء هيئة التدريس، وأسماء الراحلين من العاملين بالجامعة الحاصلين على جائزة التميز الإداري، وجائزة الموظف المثالي، وجائزة العامل المثالي، بالإضافة للحاصلين على جائزة جامعة الفيوم التشجيعية في الترقي للدرجات العلمية الأعلى (معيار التميز العلمي)، وجائزة جامعة الفيوم التشجيعية في الترقي للدرجات العلمية الأعلى ( الأساتذة والأساتذة المساعدين ) في المجالات العلمية المختلفة، وأعضاء الهيئة المعاونة الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراة، والطلاب الوافدين الحاصلين على درجة الدكتوراة، والإداريين الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراة، وأوائل البكالوريوس والليسانس بالكليات المختلفة، والطلاب المتميزين فى الأنشطة الطلابية.

وقال نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، الدكتور شريف العطار، أن جامعة الفيوم تسعى لبناء جيل جديد قادر على تقديم الإفادة للمجتمع متسلحًا بالعلم والمعرفة والأفكار الإبداعية، وتدعم إدارة الجامعة المتميزين من هيئات التدريس والباحثين والعمل على خلق بيئة مناسبة لهم للإبداع والابتكار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.