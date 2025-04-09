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التعليم العالي تجدد تعيين مديري الأمن ومكتب رئيس جامعة الفيوم لفترة جديدة

الدكتور محمد ايمن
الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي، فيتو

أصدر  الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القرار الوزاري رقم 607 بالتجديد لـ  محمد عبد الوهاب سالم عبد الله،  في وظيفة مدير عام مكتب رئيس جامعة الفيوم، كما أصدر القرار الوزاري رقم 608 بالتجديد لـ وائل أحمد محمود إبراهيم في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للأمن بجامعة الفيوم.

تكريمات في عيد العلم السابع عشر

يذكر أن جامعة الفيوم كرمت في احتفالاتها بعيد العلم السابع عشر، أسماء الراحلين من  أعضاء هيئة التدريس، وأسماء الراحلين من  العاملين بالجامعة الحاصلين على جائزة التميز الإداري، وجائزة الموظف المثالي، وجائزة العامل المثالي، بالإضافة للحاصلين على جائزة جامعة الفيوم التشجيعية في الترقي للدرجات العلمية الأعلى (معيار التميز العلمي)، وجائزة جامعة الفيوم التشجيعية في الترقي للدرجات العلمية الأعلى ( الأساتذة والأساتذة المساعدين ) في المجالات العلمية المختلفة، وأعضاء الهيئة المعاونة الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراة، والطلاب الوافدين الحاصلين على درجة الدكتوراة، والإداريين الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراة، وأوائل البكالوريوس  والليسانس بالكليات المختلفة، والطلاب المتميزين فى الأنشطة الطلابية.

 

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وقال نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، الدكتور شريف العطار، أن جامعة الفيوم تسعى لبناء جيل جديد قادر على تقديم الإفادة للمجتمع متسلحًا بالعلم والمعرفة والأفكار الإبداعية، وتدعم  إدارة الجامعة المتميزين من هيئات التدريس والباحثين والعمل على خلق بيئة مناسبة لهم للإبداع والابتكار.

 

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التعليم العالي أعضاء هيئة التدريس الإدارة العامة للأمن التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب المتميزين العاملين بالجامعة الماجستير والدكتوراه رئيس جامعة الفيوم

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