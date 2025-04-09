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رياضة

حساب الأهلي يحتفي بعودة طاهر محمد للمشاركة مع الفريق

طاهر محمد طاهر، فيتو
طاهر محمد طاهر، فيتو

احتفي الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بـ طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد عودته للمشاركة مع المارد الأحمر.

وغاب طاهر محمد طاهر عن الأهلي خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة قبل أن يتعافى منها ويعود للمشاركة مع الأحمر أمام الهلال السوداني في إياب الدور ربع نهائي من دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 1-0. 

وعلى جانب آخر، يستعد النادي الأهلي لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بيراميدز يوم السبت المقبل الموافق 12 أبريل في تمام الساعة السابعة مساء من منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

وحجز النادي الأهلي مكانه في دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما أكد فوزه على الهلال السوداني بهدف دون رد في إياب ربع النهائي.

وحسم الأهلي تأهله إلى نصف النهائي بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين أمام الهلال.

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الأهلي طاهر محمد طاهر الهلال السودانى دوري أبطال أفريقيا الدوري الممتاز

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