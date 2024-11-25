الإثنين 25 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

كيف يحول قانون الخدمة المدنية إجازات الموظفين إلى حقوق مكفولة؟

تنظيم الأجازات، فيتو
تنظيم الأجازات، فيتو

حدد قانون الخدمة المدنية ضوابط دقيقة لـ  إجازات الموظفين التي تتنوع بحسب حالات معينة، من  المرضية إلى السنوية، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم في حالات الطوارئ الصحية أو الاحتياجات الخاصة.

 

حقوق الموظف في إجازة مرضية

وفقًا للمادة 51 من قانون الخدمة المدنية، يحق للموظف الحصول على إجازة مرضية في حال تعرضه لمرض يؤثر على قدرته على أداء مهامه الوظيفية، وذلك وفقًا للآتي:

الأشهر الثلاثة الأولى: يحصل الموظف على إجازة مرضية بأجر كامل.

الأشهر الثلاثة التالية: تمنح الإجازة بنسبة 75% من الأجر الوظيفي.

الأشهر الستة التالية: تمنح الإجازة بنسبة 50% من الأجر الوظيفي، وتزيد النسبة إلى 75% إذا كان الموظف قد تجاوز سن الخمسين.

ويحق للموظف طلب إجازة مرضية بدون أجر في حال رأى المجلس الطبي المختص أن حالته الصحية يمكن أن تتحسن في المستقبل.

 

إجازة مرضية بدون أجر: حق الموظف في الحالات الطارئة

كما أتاح القانون للموظف طلب تحويل إجازته المرضية إلى إجازة اعتيادية إذا كان لديه رصيد كافٍ من هذه الإجازات. وعلى الموظف المريض أن يُخطر جهة عمله بحالته الصحية خلال 24 ساعة من انقطاعه عن العمل بسبب المرض، إلا في حال وجود عذر قهري.

أما في حال كان الموظف يعاني من مرض مزمن، فيمنحه القانون إجازة استثنائية بأجر كامل حتى يستقر وضعه الصحي أو يُثبت عجزه عن العودة للعمل.

 

إجازة سنوية تراعي سنوات الخدمة والعمر

يتضمن قانون الخدمة المدنية أيضًا أحكامًا لتنظيم الإجازات السنوية، حيث يحق للموظف الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر حسب السنوات التي قضاها في العمل:

السنة الأولى: 15 يومًا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

السنة الثانية وما بعدها: 21 يومًا لمن أكمل سنة كاملة في الخدمة.

بعد عشر سنوات في الخدمة: 30 يومًا من الإجازة السنوية.

لمن تجاوز سن الخمسين: 45 يومًا من الإجازة السنوية.

كما نص القانون على أن الموظفين من ذوي الإعاقة يحق لهم الحصول على إجازة سنوية مدتها 45 يومًا، دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اجازات الموظفين قانون الخدمة المدنية حالات الطوارئ حقوق الموظف إجازة مرضية تنظيم الإجازات السنوية

الأكثر قراءة

اهتموا بالناس الغلابة اللي في رقبتنا، رسائل سعد الصغير لأسرته بعد الحكم بسجنه 3 سنوات

نداء استغاثة للانشات سفاري سفاجا بالبحث عن ناجين في غرق يخت "سي ستوري"

تعطل حركة القطارات على خط بورسعيد الإسكندرية نتيجة سقوط جرار

أول رد فعل من سعد الصغير عقب سجنه 3 سنوات بتهمة تعاطي المخدرات (فيديو وصور)

إلزام مرتضى منصور بدفع تعويض نصف مليون جنيه في قضية سب الخطيب

تكليف حاسم من السيسي لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي

تقارير تكشف رد فعل إدارة ليفربول بعد تصريحات محمد صلاح النارية

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين 25/11/2024

منوعات

المزيد

أدى ركعتين وسرق متعلقات المصلين، ضبط لص أثار الفزع داخل المساجد (فيديو)

مدمن مخدرات يرتكب 3 مذابح في إسطنبول خلال يوم واحد

بسبب ضجيج أطفالها، مسنة أمريكية تقتل جارتها رميًا بالرصاص

تحطم طائرة شحن تابعة لشركة DHL في ليتوانيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الإثنين

سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الاثنين في الأسواق

الصحة تعلن عن حاجتها لأطباء وصيادلة، اعرف الشروط

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين 25/11/2024

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن قطار الشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سلم وارض وعيش حياتك، علي جمعة للناس: لا تطلب من الله تغيير حالتك

تفسير رؤية الساحر في المنام وعلاقتها بالنجاة من شر كبير

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن المسيب (3 – 3)

المزيد
الجريدة الرسمية