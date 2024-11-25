كيف يحول قانون الخدمة المدنية إجازات الموظفين إلى حقوق مكفولة؟

حدد قانون الخدمة المدنية ضوابط دقيقة لـ إجازات الموظفين التي تتنوع بحسب حالات معينة، من المرضية إلى السنوية، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم في حالات الطوارئ الصحية أو الاحتياجات الخاصة.

حقوق الموظف في إجازة مرضية

وفقًا للمادة 51 من قانون الخدمة المدنية، يحق للموظف الحصول على إجازة مرضية في حال تعرضه لمرض يؤثر على قدرته على أداء مهامه الوظيفية، وذلك وفقًا للآتي:

الأشهر الثلاثة الأولى: يحصل الموظف على إجازة مرضية بأجر كامل.

الأشهر الثلاثة التالية: تمنح الإجازة بنسبة 75% من الأجر الوظيفي.

الأشهر الستة التالية: تمنح الإجازة بنسبة 50% من الأجر الوظيفي، وتزيد النسبة إلى 75% إذا كان الموظف قد تجاوز سن الخمسين.

ويحق للموظف طلب إجازة مرضية بدون أجر في حال رأى المجلس الطبي المختص أن حالته الصحية يمكن أن تتحسن في المستقبل.

إجازة مرضية بدون أجر: حق الموظف في الحالات الطارئة

كما أتاح القانون للموظف طلب تحويل إجازته المرضية إلى إجازة اعتيادية إذا كان لديه رصيد كافٍ من هذه الإجازات. وعلى الموظف المريض أن يُخطر جهة عمله بحالته الصحية خلال 24 ساعة من انقطاعه عن العمل بسبب المرض، إلا في حال وجود عذر قهري.

أما في حال كان الموظف يعاني من مرض مزمن، فيمنحه القانون إجازة استثنائية بأجر كامل حتى يستقر وضعه الصحي أو يُثبت عجزه عن العودة للعمل.

إجازة سنوية تراعي سنوات الخدمة والعمر

يتضمن قانون الخدمة المدنية أيضًا أحكامًا لتنظيم الإجازات السنوية، حيث يحق للموظف الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر حسب السنوات التي قضاها في العمل:

السنة الأولى: 15 يومًا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

السنة الثانية وما بعدها: 21 يومًا لمن أكمل سنة كاملة في الخدمة.

بعد عشر سنوات في الخدمة: 30 يومًا من الإجازة السنوية.

لمن تجاوز سن الخمسين: 45 يومًا من الإجازة السنوية.

كما نص القانون على أن الموظفين من ذوي الإعاقة يحق لهم الحصول على إجازة سنوية مدتها 45 يومًا، دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

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