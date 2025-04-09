السياحة والآثار: ⁠السماح بدخول المجموعات الكبيرة والرحلات السريعة بالحافلات لمنطقة الأهرامات

يواصل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، منذ صباح اليوم الأربعاء، حركة الزيارة بمنطقة أهرامات الجيزة في اليوم الثاني على التوالي لبدء التشغيل التجريبي لمشروع تطوير الخدمات والذي شهدته المنطقة منذ صباح أمس بواسطة شركة أوراسكوم بيراميدز للخدمات الترفيهية.

اليوم الثاني للتشغيل التجريبي للخدمات بمنطقة الأهرامات

وأشار الوزير إلى أن التقارير التي تلقاها من فريق عمل الوزارة المتواجد على مدار اليوم بالمنطقة وشركة أوراسكوم بيراميدز للخدمات الترفيهية، تؤكد على انتظام حركة الزيارة وأنها تسير بسلاسة ويسر.

وأكد شريف فتحي على استمرار المتابعة لحركة الزيارة بالمنطقة والتي شهدت زيارة أكثر من 5000 زائر حتي منتصف اليوم، بالإضافة لمتابعة منظومة تنقل السائحين بها بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما يضمن عدم التكدس وأن تكون التجربة السياحية بالمنطقة سهلة ومريحة وممتعة مع الالتزام بالرؤية المستقبلية للعمل بالمنطقة الأثرية، مشيرًا إلى أن التشغيل التجريبي للمنطقة يهدف إلى الوقوف على التحديات والتطوير المطلوب في كافة الجوانب التي تتعلق بخدمات السائحين واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

زيادة عدد المقاعد في الحافلات الكهربائية

كما وجه بقيام شركة أوراسكوم بيراميدز للخدمات الترفيهية بزيادة عدد المقاعد في الحافلات الكهربائية المملوكة لها إلى 50 مقعد في كل حافلة وإضافة أحزمة الأمان بها.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والذي يتواجد بمنطقة أهرامات الجيزة منذ الصباح الباكر لمتابعة حركة الزيارة على أرض الواقع، أن وزير السياحة والآثار كان قد وجه أمس بالسماح لجميع الرحلات السياحية ذات المجموعات الكبيرة التي تتعدى الـ 35 فرد وأيضا الرحلات السياحية السريعة بدخول المنطقة الأثرية بالحافلات الخاصة بهم، مؤكدًا علي تواجد جميع مفتشي منطقة أهرامات الجيزة بالأماكن الأثرية المختلفة داخلها ومحطات وقوف الحافلات لمسارات سير الزيارة لمتابعة حركة منظومة النقل ودخول وخروج الحافلات بالمحطات المخصصة لمسارات الزيارة المقررة لمختلف الأماكن داخل المنطقة الأثرية.

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