مدبولي: الأمور انتظمت في منطقة هضبة الأهرامات وهذه خطة الحكومة

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تطورات ملف تطوير منطقة أهرامات الجيزة، مع بدء التشغيل التجريبي لطريق الفيوم أمس.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية، تابعت ما حدث أمس في منطقة هضبة الأهرامات وأؤكد أن الأمور بدأت في الانتظام بشكل جيد، وهناك فترة للتشغيل التجريبي حتى مايو المقبل.

ولفت:"نعمل على تغيير أسلوب الدخول والخروج لمنطقة الأهرامات"، متابعا:"هناك ما كان يشتكى من الأمور التنظيمية في منطقة الأهرامات وبيقولوا يا حكومة ويا دولة هتفضلوا ساكتين على الوضع ده إزاي، ولذلك تحركنا ووضعنا إجراءات نتخذها حاليا حتى تسير الأمور بشكل سلس وحضاري والأمور قد تأخذ بعض الوقت".

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