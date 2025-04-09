الأربعاء 09 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي: الأمور انتظمت في منطقة هضبة الأهرامات وهذه خطة الحكومة

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو
ads

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تطورات ملف تطوير منطقة أهرامات الجيزة، مع بدء التشغيل التجريبي لطريق الفيوم أمس.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية، تابعت ما حدث أمس في منطقة هضبة الأهرامات وأؤكد أن الأمور بدأت في الانتظام بشكل جيد، وهناك فترة للتشغيل التجريبي حتى مايو المقبل.

ولفت:"نعمل على تغيير أسلوب الدخول والخروج لمنطقة الأهرامات"، متابعا:"هناك ما كان يشتكى من الأمور التنظيمية في منطقة الأهرامات وبيقولوا يا حكومة ويا دولة هتفضلوا ساكتين على الوضع ده إزاي، ولذلك تحركنا ووضعنا إجراءات نتخذها حاليا حتى تسير الأمور بشكل سلس وحضاري والأمور قد تأخذ بعض الوقت".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدبولى منطقة الأهرامات هضبة الأهرامات تطوير الأهرامات المستشفيات

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يكشف خطة الدولة بشأن تخفيف أحمال الكهرباء في الصيف

جماهير الزمالك تجهز مفاجأة لـ زيزو في مباراة سيتيليتبوش

قبل مواجهة ستيلينبوش، رسالة نارية من شيكابالا للاعبي الزمالك بشأن رحيل زيزو

بعد انخفاض سعر برميل البترول، مدبولي يكشف موقف تأجيل تحريك أسعار الوقود

مدبولي: شهدنا موجات لخروج الأموال الساخنة اليومين الماضيين

الونش يكشف حقيقة توقيعه للأهلي

زيزو يستعد لخطوة جديدة ضد الزمالك

الأهلي يحجز قميصا لزيزو بمونديال الأندية.. تعرف على رقم اللاعب

منوعات

المزيد

بسبب الميراث، نبش قبر وسرقة رفات صاحبه في تركيا

اكتشاف سلالة بشرية مجهولة في ليبيا

علماء روس يكتشفون طريقة لتقليل ضوضاء محركات الطائرات

ارتفاع عدد ضحايا انهيار سقف الملهى الليلي في الدومينيكان إلى 79 حالة وفاة

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأربعاء

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأربعاء

سعر كيس السكر اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

منذ انضمامه للفريق.. ارقام عمر مرموش مع السيتي (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

العبادلة.. رموز العلم والفقه في صدر الإسلام (ابن الزبير أول مولود في الهجرة)

هل صلاة الفرض قبل الذي يليه مباشرة صحيحة؟ الشعراوي يرد (فيديو)

هل يأثم مانع الصدقة عن المتسولين فى الشارع؟، اعرف موقف الشرع

المزيد
الجريدة الرسمية