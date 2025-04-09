الحكومة تضع سيناريوهات للتعامل مع حرب الرسوم الجمركية.. رئيس الوزراء: شهدنا موجات لخروج الأموال الساخنة وندعم السعر المرن للدولار.. مدبولي: لا تخفيف لأحمال الكهرباء وهذا موقف تحريك أسعار الوقود

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا بالعاصمة الإدارية، للحديث عن أبرز الملفات والقضايا الاقتصادية في ظل الحرب التجارية العالمية، كاشفا تأثيرات الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد المصري، وتحوط الدولة وفقا للمعطيات العالمية، وموقف تحريك أسعار الوقود.

مدبولي: الرسوم الجمركية الجديدة حرب عالمية اقتصادية جديدة الأربعاء

وقال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء إن ما يحدث حاليا من فرض الحكومة الأمريكية رسوما جمركية هو حرب عالمية اقتصادية بكل المقاييس.

وأضاف، أن الرسوم الجمركية التي فرضتها أمريكا أثرت على كل اقتصاديات العالم، وسط تحذيرات من خبراء اقتصاد عالميين من ارتفاع مستويات التضخم والركود الاقتصادي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن القرار تسبب في هروب الأموال الساخنة في مصر وكل العالم خلال اليومين الماضيين وسط انهيار البورصات العالمية.

وتابع: هدفنا في هذه المرحلة تجنب الآثار والتداعيات السلبية على الاقتصاد المصري.

هروب الأموال الساخنة

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن مصر شهدت خلال يومي الأحد والإثنين الماضيين موجات لخروج ما يُعرف بـ"الأموال الساخنة" من السوق المصرية، نتيجة حالة القلق والترقب التي تسيطر على الأسواق العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة، والحرب الاقتصادية التي يشهدها العالم.

وأوضح، أن هذه التحركات تأتي في إطار التغيرات العالمية التي تؤثر على جميع الأسواق الناشئة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن وتيرة خروج هذه الأموال بدأت تأخذ منحنى تنازليًا، ما يعكس نوعًا من الاستقرار النسبي في السوق.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تتابع الموقف أولًا بأول، وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار سوق الصرف، والحفاظ على التدفقات الاستثمارية، مضيفًا أن الدولة لديها رؤية واضحة للتعامل مع تلك التحديات المؤقتة، وذلك ضمن خطة اقتصادية شاملة تستهدف تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وجذب استثمارات طويلة الأجل بدلًا من الاعتماد على الأموال الساخنة فقط.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة ماضية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الحقيقي، ويحد من التأثر بالتقلبات العالمية.

بسبب الحرب الاقتصادية العالمية، مدبولي: وضعنا سيناريوهات لدعم توطين الصناعة

وكشف مدبولي عن وضع عدة سيناريوهات محددة للتحرك إزاء الحرب العالمية التجارية الشاملة التي أثرت على انهيار البورصات العالمية وهروب الأموال الساخنة من جميع الأسواق بلا استثناء بما فيهم مصر.

ولفت إلي أنه كلف وزراء المجموعة الاقتصادية بوضع عدة سيناريوهات محددة لتأمين السلع الاستراتيجية والأساسية ودعم توطين الصناعة والحفاظ على الاقتصاد المصري، وتحفيز مناخ الاستثمار في ظل الظروف العالمية.

مدبولي: طرح مربع الوزارات يونيو المقبل واتفاقية لطرح شركات القوات المسلحة

وأكد، توقيع عدد من الاتفاقيات بين صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة لإعادة هيكلة وإدارة طرح أصول الدولة.

اتفاقية لطرح عدد من الشركات التابعة للقوات المسلحة



وكشف مدبولي، عن توقيع اتفاقية لطرح عدد من الشركات التابعة للقوات المسلحة، مع بحث آليات الاستفادة من مربع الوزارات بوسط البلد، وكيفة استخدامها بما يحافظ على طابعها التراثي والمعماري.

وأكد مدبولي، أنه سيتم طرح مربع الوزارات خلال شهر يونيو المقبل.

مدبولي: الأمور انتظمت في منطقة هضبة الأهرامات وهذه خطة الحكومة

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تطورات ملف تطوير منطقة أهرامات الجيزة، مع بدء التشغيل التجريبي لطريق الفيوم أمس.

وأوضح، تابعت ما حدث أمس في منطقة هضبة الأهرامات وأؤكد أن الأمور بدأت في الانتظام بشكل جيد، وهناك فترة للتشغيل التجريبي حتى مايو المقبل.

ولفت:"نعمل على تغيير أسلوب الدخول والخروج لمنطقة الأهرامات"، متابعا:"هناك ما كان يشتكى من الأمور التنظيمية في منطقة الأهرامات وبيقولوا يا حكومة ويا دولة هتفضلوا ساكتين على الوضع ده إزاي، ولذلك تحركنا ووضعنا إجراءات نتخذها حاليا حتى تسير الأمور بشكل سلس وحضاري والأمور قد تأخذ بعض الوقت".

مدبولي: توقعات بحدوث موجة تضخم كبيرة وركود اقتصادي بسبب الحرب التجارية العالمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة كلّفت المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات محددة للتحرك في الفترة المقبلة، بهدف ضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتوطين الصناعات المختلفة، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية.

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري، وتحقيق معدلات نمو إيجابية لتفادي التداعيات السلبية الناتجة عن الظروف الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن العالم يشهد خروجًا كبيرًا للأموال الساخنة، وتوقعات بحدوث موجة تضخم كبيرة وركود اقتصادي بسبب الحرب التجارية الجارية.

مدبولي يكشف مصير البورصة السلعية وإضافة خانة الأم ببطاقة الرقم القومي

وقال رئيس الوزراء، إن البورصة السلعية دورها حوكمة وتنظيم الأسواق وضمان عدم استغلال السلع الأساسية، ونرغب استعادة فكرة بورصة القطن، وإنهاء الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك وعدم حدوث أي ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع، نريد ضمان تسعير عادل للسلع.

وأضاف، أن الرئيس السيسي وجه بسرعة تفعيل فكرة البورصة السلعية لتحقيق الأمن الغذائي وحماية صغار المزارعين وحصوله على سعر عادل لمنتجه ونافذة لاستيراد وتصدير المنتجات الغذائية المهمة، وتخفيض تكاليف الفاتورة الاستيرادية، وهي كفكرة موجودة في كل دول العالم وهناك توجيه رئاسي للبدء في تفعيلها.

وأوضح: إضافة اسم الأم في بطاقة الرقم القومي، فكرة تؤخذ في الاعتبار وسنعود للجهات المعنية لمناقشة مدى تفعيلها وتطبيقها.

رئيس الوزراء يكشف خطة الدولة بشأن تخفيف أحمال الكهرباء في الصيف

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حقيقة استمرار الحكومة في خطة تخفيف أحمال الكهرباء في الصيف المقبل.

وأكد مدبولي: إن خطة الحكومة هي عدم العودة لتخفيف أحمال الكهرباء مرة أخرى، بالرغم من وجود تبعات مالية على الدولة.

وأضاف: سيكون هناك حجم تبعات مالية لتخطى مرحلة الصيف دون إنقطاع الكهرباء ونتحرك.

وقال مدبولي: “نأمل في الربط الكهربائي مع السعودي خلال شهور الصيف”.

بعد انخفاض سعر برميل البترول، مدبولي يكشف موقف تأجيل تحريك أسعار الوقود

اسعار الوقود، وكشف رئيس الوزراء عن موقف الحكومة من إرجاء تحريك أسعار الوقود في ظل انخفاض سعر البرميل عالميا لما يصل الي 60 دولار.

وأوضح: "الدول تعتمد على متوسطات سعر البترول لفترات زمنية، ويتم التعاقد مع شركات ودول أخرى وفقا لمتوسط السعر على متوسط زمني يصل الي شهر أو شهرين أو أكثر وليس ليوم واحد، ونظام السداد يكون من خلال دفع مقدم ثم التقسيط لمدة تصل الي 9 شهور، وبالتالي الية تحديد السعر شديدة التعقيد".

وقال: "سعر برميل البترول حاليا 60 وخلال شهر قد يرتفع لـ 80 دولار، ومع انخفاض السعر عالميا نحاول تحقيق استفادة في هذه الفترة، ونقوم بعمل تحوط بالشروع في شراء كميات بترولية تضمن تأمين المخزون الاستراتيجي ونأمل استمرار أسعار البترول وفقا لما هي عليه الآن".

واضاف: “سعر البترول على مدار العام ليس مرتبطا بما هو عليه الأيام الحالية، ولا تزال هناك فجوة بين تكلفة المواد البترولية وسعر البيع للمواطن”.

مدبولي يعلق على تحريك سعر الدولار ويكشف سيناريو وقف الاستيراد

وقال رئيس الوزراء، إن جزءا من السيناريوهات الخاصة بأزمة الحرب التجارية العالمية التحوط في استيراد السلع والطاقة وتشجيع ورفع سعر توريد القمح و"بدأنا بالفعل أول أيام توريد القمح والأرقام مبشرة جدا".

ولفت: وزير البترول اجتمع مع رئيس شركة إيني في إيطاليا أمس ووضع خطة لتوسيع أنشطة الشركة في مصر لزيادة إنتاجها من الغاز والمواد البترولية في مصر.

وقال: "أهم شيء نتحرك به استمرار الثقة في الاقتصاد المصري، وهذا نريد توصيله للمواطن المصري، طالما قادرين على تدبير الدولار والإنتاج متوفر، فأي فروقات طفيفة في سعر الدولار أمام الجنيه في النهاية تأثيرها لا شيء على استقرار المنظومة.. السياسة النقدية المصرية اليوم هي سياسة سعر مرن لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والزيادة في سعر الدولار اليومين الماضيين طبيعي".

وأوضح أن جزءا من الحرب الحالية ومستهدفات أمريكا من الحرب التوازن بين الدولار واليوان الصيني، ووجود تنافسية للمنتج الأمريكي، ونحن أيضا هدفنا استقرار الأوضاع الاقتصادية.

وتابع: "كل يوم يحدث تغير ولا أحد يستطيع وضع رؤية اقتصادية للمستقبل وكلنا نعمل بهدف درء المخاطر واستمرار معدلات النمو وكل مؤشراتنا والدولة تظل صامدة وتقليل تبعات الحرب التجارية العالمية على المواطن ونراهن على الحفاظ على عجلة الاقتصاد".

أول تعليق لرئيس الوزراء على أزمة بند الـ 8 سنوات بقانون الرياضة

وعلق الدكتور مصطفى مدبولي، على أزمة بند الـ 8 سنوات في قانون الرياضة واعتراض النادي الأهلي عليه بدعوى أنه يستهدف استقرار القلعة الحمراء.

وأوضح: "كان هناك لقاء اليوم مع وزير الشباب والرياضة، وناقشت معه بعض الشواغل في مشروع قانون الرياضة وحتى هذه اللحظة لم يخرج القانون من الحكومة".

وأضاف: "وافقنا على القانون بصورة مبدئية ولكن هناك مواد خبراء القانون يقوموا بدراستها وحتى هذه اللحظة لم يخرج القانون من مجلس الوزراء، ونبحث أفضل الحلول".

وتابع: "الأمر ليس موجه لنادي أو أشخاص والقانون ليس موجها لأحد، الدولة ليست مرتبطة بأفراد ونبحث عن منظومة جيدة لإدارة أي مرفق وتحقيق الصالح العام والقانون يستهدف 20 و30 عاما".

رئيس الوزراء يكشف مفاجأة بشأن تأجير المستشفيات

وقال “مدبولي”: "نهدف جميعا الى الارتقاء بالخدمة الصحية وتحقيق أعلى خدمة طبية للمواطنين، وهذا يأتى من خلال إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الذي يعرف إعلاميا بتأجير المستشفيات الحكومية، من خلال مراكز عالمية".

ولفت:"في الماضي لو أصيب المواطن بمرض السرطان الأمر كان يتطلب تلقيه العلاج في الخارج على نفقة الدولة وهذا يكلف خزينة الدولة مبالغ كبيرة".



وأضاف: "استعنا بمركز عالمي من أكبر ثلاثة مراكز عالمية لعلاج الأورام سيفتح أبوابه في مصر بالتعاون مع الحكومة والخدمة ستتاح للمواطن بالمجان ومن خلال إدارة صحية محترفة".

وقال: "مش هنيجي على أي موظف أو عامل في المنشآت الطبية، مع أي وجود إدارة أجنبية للتشغيل".



مدبولي يزف بشرى سارة بشأن إيني الإيطالية ويكشف موقف صناديق الذهب

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، زيادة الإقبال على صناديق الاستثمار في الذهب.

ولفت إلى إقبال 180 ألف مواطن على صناديق الاستثمار في الذهب بإجمالي مليار و600 مليون جنيه، وهذا ما سيجعل الحكومة تتوسع في إنشاء المزيد من هذه الصناديق.

وأشار إلى زيارة وزير البترول لإيطاليا واجتماعه مع رئيس شركة إيني، مؤكدًا أن الشركة الإيطالية تهدف الي توسيع استثماراتها في مصر الفترة المقبلة لإنتاج مزيد من المواد البترولية والغاز الطبيعي.

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