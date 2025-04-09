مدبولي يزف بشرى سارة بشأن إيني الإيطالية ويكشف موقف صناديق الذهب

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، زيادة الإقبال على صناديق الاستثمار في الذهب.

ولفت خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل، إلى إقبال 180 ألف مواطن على صناديق الاستثمار في الذهب بإجمالي مليار و600 مليون جنيه، وهذا ما سيجعل الحكومة تتوسع في إنشاء المزيد من هذه الصناديق.

وأشار إلى زيارة وزير البترول لإيطاليا واجتماعه مع رئيس شركة إيني، مؤكدًا أن الشركة الإيطالية تهدف الي توسيع استثماراتها في مصر الفترة المقبلة لإنتاج مزيد من المواد البترولية والغاز الطبيعي.

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