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أخبار مصر

بعد انخفاض سعر برميل البترول، مدبولي يكشف موقف تأجيل تحريك أسعار الوقود

أسعار الوقود،فيتو
أسعار الوقود،فيتو
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كشف  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن موقف الحكومة من إرجاء تحريك أسعار الوقود في ظل انخفاض سعر البرميل عالميا لما يصل الي 60 دولار. 

وأوضح:"الدول تعتمد على متوسطات سعر البترول لفترات زمنية، ويتم التعاقد مع شركات ودول أخرى وفقا لمتوسط السعر على متوسط زمني يصل الي شهر أو شهرين أو أكثر وليس ليوم واحد، ونظام السداد يكون من خلال دفع مقدم ثم التقسيط لمدة تصل الي 9 شهور، وبالتالي الية تحديد السعر شديدة التعقيد".

وقال:"سعر برميل البترول حاليا 60 وخلال شهر قد يرتفع لـ 80 دولار، ومع انخفاض السعر عالميا نحاول تحقيق استفادة في هذه الفترة، ونقوم بعمل تحوط بالشروع في شراء كميات بترولية تضمن لي تأمين المخزون الاستراتيجي ونأمل استمرار أسعار البترول وفقا لما هي عليه الآن". 

واضاف: “سعر البترول على مدار العام ليس مرتبطا بما هو عليه الأيام الحالية، ولا تزال هناك فجوة بين تكلفة المواد البترولية وسعر البيع للمواطن”.  

 

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