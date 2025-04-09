تكريم 1200 من علماء جامعة الفيوم في احتفالية عيد العلم الـ 17

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، تكريم رموز جامعة الفيوم و1200 من علمائها المميزين، في احتفالية عيد العلم السابع عشر، بحضور الدكتور جلال السعيد وزير النقل الأسبق، والدكتور سعد نصار محافظ الفيوم الأسبق.

دور الجامعة في تنمية المحافظة

وقال محافظ الفيوم، أن جامعة الفيوم تضم كوكبة متميزة من الباحثين الذين يقدمون جهودًا كبيرة لخدمة المحافظة، وتعتمد المحافظة بشكل كبير على أساتذة الجامعة في حل عدد من المشكلات الراهنة في مجال البيئة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وغيرها من المجالات.

حرص الجامعة علي تكريم ابنائها

وقال رئيس جامعة الفيوم إن الجامعة على تكريم العلماء والإداريين المتميزين، ودعا منتسبي الجامعة لبذل مزيد من الجهد لوضع جامعة الفيوم في مصاف الجامعات المصرية والعربية.

فيما قالت الدكتورة رجاء عيد، عميد كلية التربية الأسبق، نيابة عن المكرمين، أن التكريم لفتة طيبة ولمسة وفاء من الجامعة لأبنائها ومنتسبيها لتشجيعهم وحثهم على تجديد العهد في بذل الجهد والبحث والعمل من أجل خدمة الجامعة.

الرموز المكرمة من أبناء الجامعة

يذكر أنه تم تكريم الحاصلين على جائزة جامعة الفيوم التقديرية فى القطاعين العملي والأدبي حيث تم تكريم كل من، الدكتور خالد إسماعيل حمزة، الأستاذ بقسم الهندسة المدنية، ورئيس جامعة الفيوم سابقًا، لحصوله على جائزة جامعة الفيوم التقديرية للقطاعات العملية 2023م، والدكتور محمد إبراهيم الخليلي بركات، الأستاذ المتفرغ بقسم النبات الزراعي، ونائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون الدراسات العليا والبحوث سابقًا، لحصوله على جائزة جامعة الفيوم التقديرية للقطاعات العملية 2023م.

كما تم تكريم الدكتور خالد محمد عطا الله، أستاذ الميكروبيولوجيا الزراعية بقسم الميكروبيولوجي بكلية الزراعة، ونائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون التعليم والطلاب سابقًا، لحصوله على جائزة جامعة الفيوم التقديرية للقطاعات العملية 2024، والدكتورة رجاء أحمد عيد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية، عميد كلية التربية سابقًا بجامعة الفيوم، لحصولها على جائزة جامعة الفيوم التقديرية للقطاعات الأدبية 2024، والدكتورمحمد مصطفى محمد منصور، أستاذ الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم بجامعة الفيوم، لحصوله على جائزة جامعة الفيوم التقديرية للقطاعات الأدبية 2024، والدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق، والعمداء والوكلاء السابقين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.