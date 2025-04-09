أزمة جديدة في اتحاد كرة اليد بسبب مدير بطولة العالم للناشئين

كرة اليد، سيطرت أزمة جديدة على اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، بسبب قرار تعيين مدير بطولة العالم للناشئين، المقرر إقامتها في القاهرة خلال شهر أغسطس المقبل بمشاركة 32 منتخبا.

وعلمت "فيتو"، أن هناك صداما بين الاتحاد المصري لكرة اليد والاتحاد الدولي، بسبب رغبة الأول تعيين مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد الأسبق مديرا للمونديال.

ورفض مسئولو الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى رغبة مجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة خالد فتحي، وهو ما أسفر عنه تأخر إعلان اسم مدير البطولة حتى الآن.

ويرغب مسئولو الاتحاد الدولي، في تعيين شخص يمتلك المهارات الإدارية والخبرات الكافية في مجال تنظيم البطولات الكبرى والتسويق، ويكون قريب بقدر كبير من كرة اليد المصرية.

ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة، صدور قرار تعيين مدير بطولة العالم من جانب اتحاد كرة اليد، خاصة وأنه لم يتبقى وقت طويل على استضافة وتنظيم البطولة المونديالية.

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