انطلاق الدورة التدريبية الثامنة للحصول على الرخصة الدولية (B) في كرة اليد

كرة اليد، انطلقت فعاليات الدورة التدريبية الثامنة للمدربين في القارة الأفريقية للحصول على الرخصة الدولية (B) في كرة اليد، والتي تنظمها الأكاديمية الأفريقية لكرة اليد بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك في صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، وتستمر حتى 15 أبريل 2025.

ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار دعم وزارة الشباب والرياضة لتطوير قدرات المدربين والكوادر الفنية بالقارة السمراء، حيث تولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتأهيل الكوادر الرياضية على أعلى المستويات، وتقديم كافة أشكال الدعم الفني واللوجيستي لإنجاح مثل هذه الفعاليات.

شهد حفل الافتتاح حضور الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومنصورو أرموا، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، ومدحت البلتاجي، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية الأفريقية لكرة اليد.

وخلال كلمته في الافتتاح، أشاد الدكتور حسن مصطفى بدور وزارة الشباب والرياضة المصرية في تبني وتنظيم مثل هذه المبادرات الرائدة، مشيرًا إلى ما تقدمه الوزارة من دعم مادي ولوجيستي يسهم بشكل فعال في رفع كفاءة مدربي كرة اليد داخل القارة الأفريقية، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتطوير اللعبة.

وتؤكد هذه الدورة، التي تجمع نخبة من المدربين من مختلف الدول الأفريقية، على استمرار الجهود المشتركة بين وزارة الشباب والرياضة والأكاديمية الأفريقية لكرة اليد في النهوض بالرياضة على مستوى القارة، وتعزيز التعاون القاري في المجال الرياضي.

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