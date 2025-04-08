كرة اليد، مواجهة "تحصيل حاصل" بين الأهلي والزمالك في ختام دوري المحترفين

كرة اليد، يخوض الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الدنماركي ستيفن مادسن، مواجهة غير مؤثرة أمام الزمالك في الجولة الأخيرة من منافسات دوري المحترفين للموسم الحالي 2024/2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الـ3 عصرا، على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وحسم الأهلي لقب دوري المحترفين قبل مباراة اليوم بعد رفع رصيده إلى 44 نقطة، مقابل 40 نقطة لنادي الزمالك.

ومن المنتظر أن يتسلم الأهلي درع بطولة الدوري عقب انتهاء مباراة اليوم أمام الزمالك.

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