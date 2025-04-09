شاهد دخلة جماهير الزمالك في مباراة ستيلينبوش (فيديو وصور)

حرصت جماهير الزمالك على رفع تيفو مع انطلاق مباراة الأبيض ضد ستيلينبوش في المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ورفعت جماهير الزمالك صورة لفارس وكتبت: "full throttle to the podium"، التوجه بكل قوة إلى منصة التتويج.

وسيطر التعادل السلبي على أول 20 دقيقة من مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي، في المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت المباراة تواجد محمود عبد الرازق شيكابالا وحمزة المثلوثي، لاعبي الزمالك، في مدرجات استاد القاهرة.

ورغم غيابه عن اللقاء بداعي الإصابة، حرص قائد الزمالك شيكابالا ومعه نجله آدم على الحضور ومساندة زملائه من المدرجات، كما شهدت المدرجات تواجد التونسي حمزة المثلوثي في استاد القاهرة، بعد فترة من الغياب.

سيطر الزمالك على مجريات الأمور منذ الدقائق الأولى، وأهدر فرصة عن طريق محمد شحاتة الذي تبادل الكرة مع سيف الجزيري ليدخل منطقة الجزاء إلا أنه سددها ضعيفة في يد الحارس.

فيما رد الفريق الجنوب أفريقي بفرصة خطيرة في الدقيقة 12، بعد اختراق من الجبهة اليمنى انتهى بعرضية وصلت لمهاجم الفريق إلا أنه سددها فوق العارضة.

تشكيل الزمالك أمام ستيلينبوش في الكونفدرالية الأفريقية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو عن التشكيل الذي يخوض به الأبيض مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي المقرر لها في السادسة مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي " الونش" – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – ناصر ماهر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي ومحمود بنتايك وصلاح مصدق ومصطفى الزناري ومحمد حمدي ومحمود جهاد وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وناصر منسي.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي يوم الأربعاء الماضي، بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد كيب تاون في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره مودرن سبورت، بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي في بطولة كأس عاصمة مصر.

الزمالك

بهذه النتيجة يواصل الزمالك السقوط في كأس عاصمة مصر، بعد التعادل في مباراته الأولى بالبطولة أمام الجونة ثم الخسارة أمام بتروجيت قبل أن يتعادل سلبيا اليوم أمام مودرن سبورت.

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

1- بتروجيت 12

2- الجونة 4 نقاط

3- مودرن سبورت 4 نقاط

4- الزمالك نقطتين

5- سموحة بدون نقاط

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