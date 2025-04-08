الثلاثاء 08 أبريل 2025
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حوادث

أول قرار ضد المتهمين بقتل سائق أوبر في حلوان

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت نيابة حلوان الجزئية حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل سائق أوبر بحلوان، ووجهت النيابة للمتهمين تهمة القـتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترنة بالسرقة وإخفاء الجثة.

 

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية مفاجآت جديدة في قضية مقتل السائق "هاني طه محمد" الذي تم اختطافه وقتله على يد المتهم "أمير.ي" بهدف سرقة سيارته، حيث أظهرت أن المتهم ارتكب 18 مخالفة مرورية أثناء قيادته لسيارة المجني عليه بين مناطق القاهرة والجيزة، بعد ارتكاب جريمة القتل.

 

وأكدت تحريات الأمن أن المتهم لم يقتصر على قيادة السيارة فقط بعد ارتكاب الجريمة، بل كان يتنقل بها بين عدة مناطق، حيث كان يتنزه بها ويبحث عن شخص يشتريها، وهو ما جعله عرضة للرصد الأمني وعليه، تم رصد حركة السيارة التي ارتكب خلالها المتهم عددًا كبيرًا من المخالفات المرورية، ما جعل تحركاته قابلة للمراقبة.

 

وتمكن رجال الأمن، بناءً على تلك المخالفات المرورية، من تتبع السيارة وتحديد مكان وجود المتهم بدقة، حيث كانت المخالفات المرورية نقطة انطلاق للشرطة لرصد وتحليل حركة السيارة، ما مكنهم من ضبط المتهم بشكل سريع.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم كان يحاول التهرب من أفعاله الإجرامية من خلال التنقل بالسيارة في أماكن متعددة، لكن أجهزة الأمن تمكنت من إغلاق جميع المنافذ أمامه بفضل المتابعة المستمرة. بعد ذلك، تم ضبطه وتحريز السيارة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم عرض المتهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة وأمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

 

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