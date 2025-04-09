المالية الصينية: فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 84% على السلع الأمريكية

أعلنت وزارة المالية الصينية عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 84% على السلع الأمريكية.

فرض رسوم جمركية إضافية

وأوضحت وزارة المالية الصينية بحسب “القاهرة الإخبارية” أن بكين سوف تفرض رسوما جمركية إضافية على السلع الأمريكية اعتبارا من 10 أبريل.

وأعربت الصين لمنظمة التجارة العالمية عن قلقها بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية.

رسوم ترامب الجمركية

وأعلن البيت الأبيض، أن الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 104% على الصين دخلت حيز التنفيذ، وذلك وفقا لنبأ عاجل علي شبكة «العربية» الإخبارية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصين تريد بشدة أن تعقد صفقة مع الولايات المتحدة لكنها لا تعرف كيف تبدأها.

مكالمة ترامب مع القائم بأعمال رئيس وزراء كوريا الجنوبية

جاء ذلك في تصريحات ترامب تعليقا على مكالمته مع القائم بأعمال رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان دك سو.

ويأتي ذلك على خلفية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بنسبة 25% على حليفه الآسيوي.

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