ماذا قال يوسف زيدان عن صلاح الدين الأيوبي وأشعل غضب الأكراد؟ (فيديو)

مازال صدى اعتذار الروائى يوسف زيدان عن عدم الحضور والمشاركة بفعاليات معرض أربيل الدولي للكتاب فى دورته الـ17 وإلغاء زيارته الى هناك بسبب الهجوم العنيف عليه مدويا.

ويأتي هذا الهجوم عقب استرجاع الأكراد لتصريحات «يوسف زيدان » المسيئة لـ صلاح الدين الأيوبي، فمع إعلان ادارة معرض اربيل للكتابة المقام بإقليم كردستان العراق عن تخصيص سلسلة ندوات يلقيها المفكر يوسف زيدان، مما أشعل استياء جمهور المهرجان.

ماذا قال يوسف زيدان عن صلاح الدين الأيوبي

واسترجعوا تصريحات كان قد أطلقها يوسف زيدان خلال عام 2018 عندما قال “إن صلاح الدين الأيوبي واحد من أحقر الشخصيات في التاريخ الإنساني.. وإن بعض الوقائع التاريخية تؤيد ما ذكرته عن صلاح الدين الأيوبي”.

وتابع خلال أحد الحوارات التليفزيونية: ان صلاح الدين الأيوبي حرق مكتبة القصر الكبير التي كانت إحدى أهم المكتبات في العالم بدعوة سياسية معتادة حتى الآن وهى مواجهة الفكر الشعبي.. وارتكب جريمة إنسانية بمنع الفاطميين الذين حكموا مصر 250 سنة من التناسل عندما قام بعزل الذكور بداية من المولود وحتى الرجال في عمر 100 عام في منطقة بعيدًا عن السيدات، بحيث لا يروا أنثى حتى يقطع نسلهم.

فبما اعتبر يوسف زيدان أن «قصة وإسلاماه تزيد العنف عند الأطفال، ومليئة بالمغالطات التاريخية».. وهى حزمة التصريحات التي لم ينساها الاكراد لـ يوسف زيدان رغم مرور السنين.

اعتذار عن المواجهة

وما كان امام دكتور يوسف زيدان رد على حملات الرفض والهجوم الكبير الا ان يعلن اعتذاره عن زيارة كان من المقرر أن يقوم بها لحضور فعاليات معرض اربيل الدولي للكتاب، في إقليم كوردستان، رغم إعلان دار المدى للثقافة والفنون عن مشاركته في المعرض، وقال زيدان في منشور على صفحته الرسمية فيسبوك: للأسف، لن أذهب إلى أربيل "هولير":كنتُ قد وعدتُ الأخوة والأصدقاء العراقيين الكورد، القائمين على المعرض الدولي للكتاب بمدينة أربيل (يُنطق اسمها بالكوردية: هُه ولير) بالمشاركة في فعاليات المعرض الذي يُقام هناك بعد غدٍ، وتقديم محاضرة عامة بالمعرض عنوانها: إعادة النظر في التاريخ، الأهمية والمخاطر.

متابعا: ومع أنني أعلنتُ مرارًا خلال الشهر الماضي عن مشاركتي في المعرض، تلبيةً لحقوق المحبة التي تربطني بالأفق الكوردستاني العريق، وابتهج بإعلاني عن ذلك كثيرون من الأصدقاء الأعزاء هناك، لكنني فوجئت قبل يومين بحملةٍ غير مفهومة تدعو للاحتشاد ضدي ورفض زيارتي التي كان من المقرر أن تستمر أربعة أيام.

الحملةُ العاصفةُ المفاجئةُ التي هبَّت هناك بنشاط شرزمة من بقايا (الإخوان المسلمين) ومَن والاهم من حُراس التناحة وعُشاق العباطة وسماسرة الأوهام، وهؤلاء اختلجوا لأنني أُهاجم الرمز الكوردي الموهوم "صلاح الدين الأيوبي" الذي هو في حقيقة الحال ليس كورديًا، وليس رمزًا إلا عند المتاجرين بقضية "تحرير القدس"

هذه الحملة الشعواء صار يلزمها من الحكومة هناك، اجراءات أمنية رأيتُ أنها لا تتناسب مع طبيعة النشاط الثقافي وأجواء معارض الكتب، ولذلك اعتذرتُ للصديق "فخري كريم" رئيس مؤسسة المدى التي تُقيم معرض الكتاب في أربيل، وفي بغداد أيضًا، عن عدم سفري إليهم مساء اليوم، مع أنني كنتُ متشوقًا لمقابلة الأصدقاء والأحباء هناك، ومن بينهم الزعيم الكوردي " مسعود البارزاني" الذي تخلَّي طواعيةً لمن بعده عن السلطة والحكم، وتفرّغ منذ سنوات لرعاية قومه، ولم يعد يخرج للفعاليات العامة إلا مرةً واحدة كل سنة، لافتتاح معرض الكتاب واللقاء بالمفكرين والمؤلفين

فيما اختتم زيدان بيان اعتذاره عن الحضور بـ: أما محاضرتي العامة (إعادة النظر في التاريخ، الأهمية والمخاطر) فسوف أُلقيها في موعدها الذي كان مقرَّرا، وهو الخميس القادم الساعة السابعة مساءً، هنا على هذه الصفحة (لايف) لتكون متاحة للجميع في العالمين.. فكما قال الشاعر: لا شيء يكسرنا

معرض اربيل للكتابة

وتقام الدورة الـ 17من معرض أربيل للكتابة خلال الفترة من 9 وحتى 19 إبريل 2025.. بمشاركة 350 دار نشر من 22 دولة من مختلف انحاء العالم.

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