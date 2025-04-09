يوسف زيدان خارج حسابات معرض أربيل للكتاب لهذا السبب

مع استمرار تصاعد الهجوم القوي على المفكر والروائى يوسف زيدان، أعلن بشكل رسمي عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي عن اعتذاره نهائيا عن عدم الحضور والمشاركة بفعاليات معرض أربيل الدولي للكتاب وإلغاء زيارته الى هناك.

تفاصيل أزمة يوسف زيدان فى معرض أربيل

فكان مقررا ان يشهد اليوم الأربعاء 9 ابريل ا مشاركة يوسف زيدان في قائمة ضيوف المعرض الا انه تم الاعتراض على مشاركته عقب إعلان اللجنة المنظمة استضافة زيدان عبر صفحتها الرسمية، وذلك بسبب وصفه زيدان لـ صلاح الدين الأيوبي بانه «أحقر شخصية في تاريخ البشرية».

حيث رأى الاكراد أن استضافة زيدان تمثل إهانة لشخصية تاريخية بارزة يعتبرها كثيرون رمزا قوميا كرديا استطاع ان يوحد العالم الإسلامي بقومياته المختلفة.



معرض اريبل للكتابة



وتقام الدورة الـ 17من معرض أريبل للكتابة خلال الفترة من 9 وحتى 19 إبريل 2025.

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