الأربعاء 09 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

يوسف زيدان خارج حسابات معرض أربيل للكتاب لهذا السبب

يوسف زيدان، فيتو
يوسف زيدان، فيتو

مع استمرار تصاعد الهجوم القوي على المفكر والروائى يوسف زيدان، أعلن بشكل رسمي عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي عن اعتذاره نهائيا عن عدم الحضور والمشاركة بفعاليات معرض أربيل الدولي للكتاب وإلغاء زيارته الى هناك.

تفاصيل أزمة يوسف زيدان فى معرض أربيل

فكان مقررا ان يشهد اليوم الأربعاء 9 ابريل ا مشاركة  يوسف زيدان في قائمة ضيوف المعرض  الا انه تم الاعتراض على مشاركته عقب إعلان اللجنة المنظمة استضافة زيدان عبر صفحتها الرسمية، وذلك بسبب  وصفه زيدان لـ صلاح الدين الأيوبي بانه «أحقر شخصية في تاريخ البشرية».

حيث رأى الاكراد أن استضافة زيدان تمثل إهانة لشخصية تاريخية بارزة يعتبرها كثيرون رمزا قوميا كرديا استطاع ان يوحد  العالم الإسلامي بقومياته المختلفة.
 

معرض اريبل للكتابة
 

وتقام الدورة الـ 17من معرض أريبل للكتابة خلال الفترة من 9 وحتى 19 إبريل 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أزمة يوسف زيدان صلاح الدين الايوبي يوسف زيدان اريبل للكتابة معرض اريبل للكتابة

الأكثر قراءة

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب يشهد مراسم خطوبة حفيدته في الأقصر (صور)

أخبار مصر: قتلى بانهيار منزل بأسيوط، غلق 3 مطاعم شهيرة بمصر الجديدة، الزمالك يتحرك ضد زيزو، رادار يكشف قاتل سائق أوبر بحلوان

إلغاء الجمال والدواب في المنطقة الأثرية، ساويرس يكشف حلا لمشكلة المنظومة الجديدة لزيارة الأهرامات

الونش يكشف حقيقة توقيعه للأهلي

مدبولي يشهد توقيع اتفاقيات بشأن طرح 5 شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية

ارتفاع كبير فى سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية

بيان عاجل من شركة الخط الثالث للمترو بشأن مباراة الزمالك

نتائج زيارة ماكرون التاريخية لمصر ولقاء السيسي

منوعات

المزيد

علماء روس يكتشفون طريقة لتقليل ضوضاء محركات الطائرات

ارتفاع عدد ضحايا انهيار سقف الملهى الليلي في الدومينيكان إلى 79 حالة وفاة

العثور على تماثيل نادرة تكشف أسرار حياة النخبة في بومبي قبل كارثة فيزوف (فيديو وصور)

لمواجهة ارتفاع أسعارها، ترامب يخطط لنقل تصنيع آيفون إلى أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 8-4-2025 في الأسواق

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه في الأسواق اليوم

أحدث أسعار النحاس الأصفر اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام منتخب الناشئين في أمم إفريقيا بعد انتهاء دور المجموعات (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حكم أداء العمرة في شوال وفضلها

ما الحكمة من فريضة الحج؟، أمين الفتوى يوضح معاني عظيمة للركن الخامس في الإسلام

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 9 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية