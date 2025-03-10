الثلاثاء 11 مارس 2025
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ثقافة وفنون

يوسف زيدان يكشف مشكلته مع إسلام بحيري ورأيه في محمد رمضان

يوسف زيدان، فيتو
يوسف زيدان، فيتو

أكد الدكتور يوسف زيدان، أنه لم يشاهد أي أعمال للفنان محمد رمضان، قائلًا: "معرفوش ومتفرجتش له على حاجة عشان أقول هو كويس ولا وحش"، موضحا أنه لا يعتبره ظاهرة حيث أن هناك فنانين مثله بنفس النجومية والتألق.

 

يوسف زيدان: محمد رمضان حالة تخاطب وجدان العوام والتسلية

وأضاف زيدان، خلال لقائه في برنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر على قناة النهار، أنه يمكن وصف محمد رمضان بأنه "حالة" تعبر عن مخاطبة وجدان العوام والتسلية، موضحًا أنه قرأ آراء متباينة عنه، حيث يرى البعض أنه ممثل شاطر، لكنه شخصيًا لا يستطيع الحكم عليه.

 

يوسف زيدان يوضح أهداف الفن 

وأوضح أن الفن له أربع أهداف، أولهما التطهر وهو الارتقاء بالروح من خلال العمل الفني، والتقمص الوجداني وهو ما يجعل المشاهد يعيش تجربة مختلفة، والتثقيف العام، من خلال إضافة معرفة أو قيمة للمشاهد، وأخر الأهداف هو التسلية والترفيه لكن بشرط أن لا يكون الهدف الوحيد، مشددًا على أنه ضد الفن الذي لا يحمل هدفًا واضحًا، مؤكدًا أن الأعمال التي تعتمد فقط على التسلية والترفيه ليست فنًا حقيقيًا.

 

يوسف زيدان: بحب سعد الدين الهلالي مستنير ودارس وخدت موقف من إسلام بحيري

أكد الدكتور يوسف زيدان، أنه على تواصل دائم مع الدكتور سعد الدين الهلالي، قائلا: "بحبه وبعتبره رجلًا متوازنًا ومستنيرًا ودارس بعمق وليس متطرف في أفكاره، أحبه كثيرًا، لأنه واسع الأفق ويميل إلى التسامح.. ويعي ما يتحدث به وينحو إلى المسامحة واتساع الأفق".

وتحدث زيدان، عن علاقته إسلام بحيري، مؤكدًا أنه كان يعرفه سابقًا، لكنه اتخذ موقفا منه وابتعد عنه، مشيرًا إلى أن فارق السن والخبرة بينهما كبير، مضيفًا: "لا أحب طريقته في الحديث، وهذا جعلني أزعل منه".

وانتقد أسلوب بحيري في مناقشة القضايا الدينية، مؤكدًا أن المعرفة والعلم ليسا معركة أو جدالًا صاخبًا، بل يحتاجان إلى صبر وتواضع، قائلا: "العلم يحتاج إلى التروي، والاستماع للأساتذة، ومعرفة متى نتحدث ومتى نصمت، ولا يجب تغليب الذات على الموضوع".

وتابع: "كنت أعرف إسلام بحيري زمان وبطلت أعرفه وخدت موقف منه".

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