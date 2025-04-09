محافظ الدقهلية في جولة صباحية بالمنصورة: لن أسمح بتعطيل أي طلب للناس تحت أي مبرر

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم مدينة المنصورة للوقوف على مستوى النظافة العامة بالشوارع ومدى الاستجابة لمطالب وشكاوى المواطنين وسرعة الرد عليها، وأكد على سرعة الانتهاء من ملفات التصالح تحقيقا لمصالح المواطنين والتيسير عليهم في تلبية مطالبهم.

لن يقبل ولا يسمح بتعطيل أي طلب للناس تحت أي مبرر

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة سرعة الرد على شكاوى المواطنين بالمركز التكنولوجي في حي غرب المنصورة، مشيرًا إلى أنه لن يقبل ولا يسمح بتعطيل أي طلب للناس تحت أي مبرر ومن يتقاعس في تلبية احتياجات ومطالب المواطنين ليس له مكان في الجهاز التنفيذي، وذلك خلال تفقده للمركز التكنولوجي لحي غرب المنصورة، حيث التقى المواطنين واستمع إليهم مؤكدًا لهم حرصه الدائم على تذليل أي عقبات وتيسير حصولهم على احتياجاتهم وتحقيق مطالبهم.

الشوارع المستهدفة في جولة المحافظ

وتفقد محافظ الدقهلية عدد من شوارع وأحياء مدينة المنصورة شملت، منطقة المشاية السفلية، وشارع الجمهورية، وشارع جيهان، وشارع الترعة، وشارع الجيش، وقناة السويس، وسعد زغلول، وشارع بورسعيد والجلاء والترعة، مشددا على استمرار الحفاظ على مستوى النظافة اللائق بجميع المراكز والمدن والأحياء على مدار اليوم.

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