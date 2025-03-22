مدير عام التعليم العام بالدقهلية يتابع مدارس إدارة غرب المنصورة

أجرى اليوم الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام في الدقهلية لمتابعة سير العملية التعليمية بمدارس إدارة غرب المنصورة التعليمية، تنفيذًا لتعليمات المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم.

مدير التعليم العام في مدرسة ثمرة الحياة الإعدادية بالمنصورة

استهدفت الجولة الميدانية متابعة مدارس إدارة غرب المنصورة حيث تابع مدرسة ثمرة الحياه الإعدادية بنات

وخلال الجولة اطلع مدير التعليم العام على نسب حضور وغياب الطالبات وأكد على ضرورة تسجيل الغياب في دفتر المعلم كما قام بمراجعة دفاتر المكتب.

متابعة كشكول الطالب وتصحيح التقويمات والواجبات المنزلية

وشدد على أهمية متابعة كشكول الطالب وتصحيح التقويمات والواجبات المنزلية وحث الجميع على الانضباط وبذل الجهد لتحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية.

انضباط الطالبات وهيئة التدريس

وأثنى مدير عام التعليم العام على حسن سير العملية التعليمية بالمدرسة محل الزيارة لما لمسه من انضباط الطالبات وهيئة التدريس.

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