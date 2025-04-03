تعرف على خط سير الزمالك من جنوب أفريقيا للقاهرة

تصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة فجر الجمعة، قادمة من جنوب أفريقيا، بعد مواجهة فريق ستيلينبوش في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقد انتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، مما يجعل لقاء العودة في القاهرة حاسمًا لتحديد المتأهل إلى نصف النهائي.

وغادرت بعثة الزمالك جنوب أفريقيا اليوم، وتستغرق الرحلة نحو 12 ساعة، تشمل توقفًا “ترانزيت” لمدة ساعتين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قبل أن تستكمل طريقها إلى القاهرة.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب بيسيرو إلى تجهيز اللاعبين بدنيًا ونفسيًا لمباراة الإياب، خاصة أن الفريق يحتاج إلى تحقيق الفوز لضمان التأهل.

ومن المنتظر أن تقام مباراة العودة يوم الأربعاء المقبل، 9 أبريل، على ستاد القاهرة الدولي، حيث يأمل الزمالك في الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي.

ويعتمد الفريق على خبرة لاعبيه ودعم جماهيره لتحقيق الفوز واستكمال المشوار نحو اللقب القاري.

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