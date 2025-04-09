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حوادث

بالأرقام، نتائج حملة مكبرة للمرور بالطرق الصحراوية خلال 24 ساعة

حملة مرورية بالطرق
حملة مرورية بالطرق الصحراوية، فيتو

أسفرت جهود حملة مكبرة قامت بها قوات الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة، استهدفت الطرق الصحراوية عن ضبط 1118 مخالفة تجاوز سرعات و101 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، 44 دراجة نارية مخالفة، 68 مخالفة موقف عشوائي، 129 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل الإدارة العامة للمرور، شن عدد من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

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الادارة العامة للمرور الطرق الصحراوية وزارة الداخلية

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