الأربعاء 09 أبريل 2025
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حوادث

مصرع ربة منزل تناولت جرعة زائدة من المهدئات في العباسية

مصرع سيدة بشقتها
مصرع سيدة بشقتها والأمن يحقق في العباسية، فيتو

تواصل رجال مباحث القاهرة جهودها في كشف واقعة مصرع ربة منزل بشقتها بمنطقة العباسية من خلال فرق بحث يعمل علي جمع التحريات والمعلومات وتفريغ الكاميرات للوقوف على التأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

لقيت ربة منزل مصرعها، إثر تناولها شريطًا من المهدئات لمرورها بأزمة نفسية حادة، داخل مسكنها بمنطقة العباسية بالقاهرة.

ووفقًا للتحريات الواقعة بدأت باكتشاف أحد الأشخاص وفاة زوجته عقب عودته من عمله، إذ وجدها ملقاة على الأرض بلا حراك، وبفحصها تبين أنها فارقت الحياة.

وانتقل فريق من رجال الأمن إلى مكان وفاة الزوجة، وتبين أنها تناولت حبوب مهدئة قاصدة التخلص من حياتها مما تسبب لها في توقف في التنفس ووفاتها.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي أمرت بتشريح الجثمان للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الوفاة، وكلفت رجال المباحث بسرعة إنهاء تحرياتها بشأن الواقعة.

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