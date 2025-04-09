رئيس إنبي يزور حارس مرمى الفريق بالمستشفى

حرص أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي على زيارة عبد الرحمن سمير بودي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالمستشفى.

جاء ذلك للاطمئنان على حالته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة لاستئصال الزائدة الدودية.

وتمنى الشريعي للحارس الشاب الشفاء العاجل والعودة سريعًا للملاعب لمواصلة مشواره مع الفريق.





ويحتل إنبي صدارة المجموعة الثالثة بكأس عاصمة مصر برصيد 6 نقاط يليه طلائع الجيش برصيد 4 نقاط وفاركو نقطة واحدة والأهلي بدون نقاط.

إنبي وفاركو

وفاز فريق إنبي على نظيره فاركو بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد بتروسبورت ضمن لقاءات الجولة الثالثة بدور المجموعات بمسابقة كأس عاصمة مصر.

وسجل هدف التقدم لفريق إنبي اللاعب كالوشا في الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول.

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