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رياضة

كأس عاصمة مصر، إنبي يتقدم على فاركو 0/1 في الشوط الأول

فاركو
فاركو

تقدم فريق إنبي على نظيره فاركو بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما الآن على ستاد بتروسبورت ضمن لقاءات الجولة الثالثة بدور المجموعات بمسابقة كأس عاصمة مصر.

وسجل هدف التقدم لفريق إنبي اللاعب كالوشا في الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول.

 

تشكيل إنبي أمام فاركو

حراسة المرمى: رضا السيد.

الدفاع: أحمد صبيحة، أحمد كالوشا، مصطفى دويدار، خالد أحمد.

الوسط: أحمد العجوز، علي محمود، علي إيهاب.

الهجوم: رفيق كبو، محمد شريف، أحمد أوفا.

دكة البدلاء: بودي سمير، حسام إيفونا، أحمد زكي، محمد سمير، صلاح زايد، أحمد جمال، محمد جدو، محمد عماد ومحمود عصام.

 

تشكيل فاركو أمام إنبي 

حراسة المرمى: محمد سعيد.

الدفاع: عزمي جومة، جابر كامل، ياسين مرعي، بابكر ندياي، أحمد عوض.

الوسط: محمد فخري، محمود عماد، محمد عز.

الهجوم: أحمد شريف، عمرو ناصر.

دكة البدلاء: فارس السيد، وليد مصطفى، سيف العجوز، محمود فرحات، أحمد محمد، عبد الرحمن العشري، محمد أيمن، ياسين الملاح وخليل نيمار.

 

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر 

1ـ  إنبي: 3 نقاط 

2ـ طلائع الجيش: نقطة 

3ـ فاركو: نقطة 

الأهلي: بدون نقاط   

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