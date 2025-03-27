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رياضة

أيمن الشريعي يدعم إنبي بعد تصدره قمة المجموعة الثالثة (صور)

الشريعي وحمزة الجمل،
الشريعي وحمزة الجمل، فيتو

حرص أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي على حضور تدريبات الفريق مساء أمس في ملاعب النادي،بعد الأداء المميز في بطولة كأس عاصمة مصر

وأكد الشريعي دعمه الكامل للاعبين والجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل وأحمد فتحي وأحمد عبد الظاهر وذلك بحضور المدير التنفيذي محمد رفاعي.
وشهدت التدريبات أجواءً حماسية، وسط روح قتالية عالية وإصرار على تحقيق المزيد من الإنتصارات في المواجهات القادمة

 

إنبي وفاركو

وفاز فريق إنبي على نظيره فاركو بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد بتروسبورت ضمن لقاءات الجولة الثالثة بدور المجموعات بمسابقة كأس عاصمة مصر.

وسجل هدف التقدم لفريق إنبي اللاعب كالوشا في الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول.


ويحتل إنبي صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط يليه طلائع الجيش برصيد 4 نقاط وفاركطو نقطة واحدة والأهلي بدون نقاط.

 

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كأس عاصمة مصر أيمن الشريعي أنبي رئيس نادي انبي إنبي وفاركو

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