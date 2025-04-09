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حوادث

الجثة طارت فى الهواء.. مصرع عاطل صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بالمرج

المتهم،فيتو
المتهم،فيتو

تمكن رجال الشرطة بالقاهرة، من ضبط  سائق سيارة ميكروباص لقيامه بالاصطدام بـ عاطل محدثًا إصابته التى أودت بحياته بمنطقة المرج، أثناء عبوره الطريق.
 

الجثة طارت فى الهواء.. مصرع عاطل صدمته سيارة أثناء عبورة الطريق بمنطقة المرج 

الجثة طارت فى الهواء.. مصرع عاطل صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بمنطقة المرج 

 

تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة  بلاغا بوفاة عاطل، بدائرة القسم متأثرًا بإصابته إثر إصطدام سيارة مجهولة به ولاذ قائدها بالفرار.

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وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف الى مكان البلاغ، وتحديد وضبط السيارة المتسببة فى الواقعة "ميكروباص"، وتم ضبط قائدها سائق- مقيم بدائرة القسم.

 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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حادث دهس بالمرج قسم شرطة المرج مديرية أمن القاهرة مصرع عاطل بالمرج جهود وزارة الداخلية

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